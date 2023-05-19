大行料騰訊遊戲收入復蘇 倡買入

花旗升目標價至506元

花旗認為，騰訊首季業績勝預期，其中內地遊戲收入及金融科技業務健康復蘇，上季多款遊戲總收入創下歷史新高，騰訊未來擁有豐富遊戲發行計劃，料可帶動今、明年遊戲收入逐步向好。花旗對騰訊2023至2025年的淨利潤預測分別降0.8%、升0.3%及升0.4%，目標價由503元升至506元（見表），維持其評級為「買入」。

摩根大通亦指，在內地和國際市場強勁勢頭的支持下，騰訊首季的遊戲收入增長已加快至11%，預計強勁趨勢持續，季內其內地市場強勁收入亦可望支持騰訊未來幾個季的遊戲收入，目標價由430元上調至440元，評級為「增持」。富瑞則稱，騰訊管理層強調其遊戲強大及內容升級令遊戲系列可持久，《王者榮耀》流水創新高，新遊戲反應正面，都可推動長期增長，目標價由465元升至470元，維持「買入」評級。

高盛亦引述騰訊管理層預期，今年公司盈利能力及毛利率將按年持續改善，其中傳統遊戲與管道的遊戲收入復蘇提高能見度，國際市場份額亦有增長，加上嚴格的成本控制，上調騰訊盈利預測1%至2%，維持「買入」評級，目標價由442元微升至443元。

美銀指淨利潤遜預期 削目標價

至於將目標價由496元降至473元的美銀就指，騰訊首季淨利潤低於市場預期，認為因與海外子公司相關遞延稅項單次性調整的影響，基於稅率預期上升，該行將騰訊全年淨利潤預測下調6%至1330億元人民幣，目標價由496元降至473元，但維持「買入」評級。