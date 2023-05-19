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「中特估」領軍撐港股升166點 成交不足千億

【明報專訊】周三美股反彈逾1%，帶動昨日恒指高開142點，最多漲逾300點，惟升幅受阻，收升僅升166點。中資股普遍反彈，「中特估」股份表現亮麗，多隻股份回升逾2%，惟騰訊（0700）季績無驚喜，倒跌近1%。有市場人士認為，首季人工智能股「落鑊」後，現時大市缺主題，但若股價回落，股息率高的「中特估」股份或值得留意。

北水17億流入 減74%

外圍帶動恒指昨日高開，最多曾漲333點，中午收市前升幅逐步收窄，全日僅升166點或0.9%，收報19,727點。大市全日成交略縮至986.3億元；北水雖然連續第4日流入，但顯著轉弱，昨日北水南下共淨流入17.3億元，較上日大減74.4%。南水北上則共淨流出18.3億元人民幣。

科網股個別發展，市場憧憬阿里巴巴（9988）業績做好，績前炒高其股價2.7%；小米（1810）升1.3%，美團（3690）及京東（9618）僅升約0.3%。騰訊季績無驚喜，回軟0.9%，成交額冠絕藍籌，達115.6億元，僅次的阿里巴巴僅得63.6億元。阿里巴巴單隻貢獻恒指42點升幅，抵消騰訊13點跌幅有餘。恒生科技指數收報3917點，升1.2%。

龍湖逆市插4% 藍籌最差

龍湖（0960）未能受惠升市，再插4%，成表現最差之藍籌；中升（0881）則憑4.2%漲幅，成昨日藍籌王。五大內銀連同三大中資電訊商全面上升，升幅介乎1%至2%。

第一上海首席策略師葉尚志認為，現時大市缺乏主題，料港股仍會回落一些，當股價走低、股息率高的「中特估」股份或有潛力，另外人工智能是趨勢，對相關股份仍看好。