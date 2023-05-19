國家金融監管局揭牌 全面強化監管

銀保監正式退出監管舞台

李雲澤在揭牌儀式上指出，「要全力以赴履責盡責，全面落實服務實體經濟、防控金融風險、深化金融改革三大任務，依法將各類金融活動全部納入監管，努力消除監管空白和盲區，大力推進央地監管協同，牢牢守住不發生系統性金融風險底線，擔當負責、敢於鬥爭、善於鬥爭，積極營造良好的金融法治環境，堅決維護人民群眾的合法權益，築牢守衛國家金融安全的鋼鐵長城。」

在就任金監局黨委書記前，李雲澤任四川省委常委、省政府副省長及黨組副書記。李雲澤此前的金融行業閱歷豐富，前後在建行（0939）體系工作了23年。

國家金融監管總局的揭牌儀式上，除了李雲澤主持儀式，中央政治局委員、國務院副總理何立峰、國務院常務副秘書長丁學東、中央金融辦分管日常工作的副主任王江、人民銀行行長易綱、人民銀行黨委書記郭樹清、證監會黨主席易會滿、國家外匯管理局局長潘功勝等出席儀式。

在今年3月，國務院公布機構改革方案，內地三大金融監管機構職能均有改變，當中最矚目是取消銀保監，在其基礎上組建國家金融監督管理總局，統一負責除證券以外金融監管，並劃入人民銀行對金融集團的日常監管、金融消費者保護，以及中證監投資者保護的職責。