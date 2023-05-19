數碼港元啓動14項試驗 16企參與 包括預繳消費支付生態圈等 金管局：是否推出待定

明報記者 歐陽偉昉

參與先導計劃的機構，包括銀行、支付公司和科技企業（見表）。多間機構將推出資產代幣化試驗，其中瑞波幣營運機構Ripple Lab與富邦銀行，會推出房地產代幣化方案，以代幣化的資產作為抵押進行貸款，亦可讓賣家數分鐘內出售資產，而銀行能更快速地處理貸款和提供彈性付款安排。眾安銀行、波士頓顧問公司和香港電訊將推出代幣化實物資產擔保貸款方案，Visa則會與匯豐和恒生（0011），探索代幣化存款並以此進行數碼結算的可行性。匯豐亦會在科大推出支付生態圈。

瑞波幣營運商推房產代幣化方案

中銀香港（2388）和建行亞洲均稱計劃利用數碼港元可作編程支付的特點，以智能合約進行預付式消費。建行亞洲指當消費者選定產品或服務後，可選擇使用數碼港元繳費，並在支付預繳款額時通過智能合約功能設定付款條件，當滿足設定條件時，預繳資金才會發放給商戶，以監管預繳資金。恒生其中一個計劃會測試應用代幣化的數碼港元，協助政府或機構發放資助，資金可限制只能用於特定收款人，如教育或醫療機構，預計今年9月可進行測試，而工銀亞洲則計劃進行離線數碼貨幣交易。

金管局副總裁李達志表示，相對轉數快有明顯的使用用途，今次在數碼港元測試的探索性較高，例如尋找成功機會較大的應用案例，作為下一批試驗的參考，或改進數碼貨幣測試沙盒，需要進行更多探索，因此不易判斷何時會有推出數碼港元的框架。即使數碼港元目前沒有最佳的應用案例，但一旦有應用價值才開始準備，或需要數年時間才能推出，當局現在已在法例和技術作出預備，可減省迎接改變的時間。

擬11月金融科技周發表初步成果

金管局助理總裁（金融基建）鮑克運則指出，今次以較有系統方式引入業界智慧，測試數碼港元在甚麼應用會較有機會，才再決定如何執行。他又指新形式貨幣以網絡形式流通，有網絡安全風險、私隱和反洗錢平衡、國際標準等新問題，因此要理論和實踐並重，繼續深入研究。

金管局同時公布，為促進政府、業界和學術界在央行數碼貨幣研究方面的合作，金管局計劃成立央行數碼貨幣專家小組，由本地大學的頂尖學者組成，支持香港繼續探索央行數碼貨幣的主要政策和技術事宜，例如私隱保障、網絡安全和互聯互通。專家小組成員，不會擔任官方顧問或決策角色。