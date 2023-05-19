以港為中心 首階段測試不涉跨境應用

畢馬威：短中期影響消費模式微

先導計劃涵蓋的6個數碼港元潛在應用案例，周文正表示，線上支付、線下支付和可編程支付是國際主流研究的應用案例，雖然當局沒有就試驗發行數碼港元，但會模擬數碼港元機制和應用例子進行試驗，部分會小規模涉及真實的交易。至於其餘三個潛在測試案例，即是代幣化存款、代幣化資產結算和第三代互聯網（Web3）應用，周文正指以上是較前沿的應用研究，例如將存款代幣化，方便交易虛擬資產等，因此未必涉及實際交易，尚未有其他央行文件提及已作出研究。首階段測試不涉及跨境應用，周文正表示有收過跨境應用的建議，不過當局希望首階段先着重香港本地應用。

央行數碼貨幣在本港批發應用上，目前較清晰地可用於跨國支付，不過零售方面則未見明顯用途。畢馬威中國銀行業高級合伙人馬紹輝表示，由於香港目前的支付方式廣泛及多元化，預計數碼港元未必在短中期內對消費模式產生重大影響。不過，使用數碼港元等央行數碼貨幣進行結算跨境貿易和投資，將令交易活動更無縫、簡單及快捷，並將有助鞏固香港作為亞洲貿易及投資中心的地位。