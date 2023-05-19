全球貿易融資 人幣佔比升至4.7%

人幣跌穿7算 逾5個月新低

若以環球支付層面來看，按價值去計算，人民幣佔比排名上升一級至第五位，佔比則由兩年前的1.95%，上升至2.29%。

人民幣匯率續走弱，昨日兌美元中間價6.9967，較上日的中間價跌219點子，創去年12月初以來新低。在岸及離岸人民幣兌美元均跌穿7算，在岸價美元兌人民幣收報7.0294，較上日收市跌309點子，創出5個半月新低，離岸價亦跌穿7.05關口。相對而言，美匯指數更連升三日，最新報103.335，累計升近0.9%。

澳新銀行大中華區首席經濟學家楊宇霆指出，過去數月人民幣加快國際化進程明顯，相信未來一段時間仍會持續。他解釋，全球市場正在去美元化，一方面由於美國面對債務上限危機，同時亦由於地區銀行風險揮之不去。至於中國作為最大貿易國，人民幣無論利率和匯率都相對穩定，反而美國正處加息周期，貿易融資的利息成本亦較高。

人民幣上周以來貶值壓力增加，昨再跌約0.4%，但楊宇霆認為無損人民幣作為貿易支付及融資貨幣的吸引力。他認為貿易貨幣最重要是穩定，人民幣相對美元下跌，但相對貿易伙伴的本幣可能仍在升值，以本幣交易的需求不會有多大改變。