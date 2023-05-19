moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

全球貿易融資 人幣佔比升至4.7%

【明報專訊】SWIFT（環球銀行金融電信協會）最新公布顯示，今年4月貿易融資貨幣中，以價值計，人民幣佔總數4.72%，相對2021年同期僅為1.7%，佔比急增近1.8倍。市佔率雖仍排第三，在過去兩年間地位不變，但逐漸拋離第四位的日圓。美元雖仍穩固全球首位，今年4月佔83.95%，較2021年同期的87.9%，大跌近4個百分點；歐元今年4月佔6.54%，比2021年同期的6.06%，有溫和增長。

人幣跌穿7算 逾5個月新低

若以環球支付層面來看，按價值去計算，人民幣佔比排名上升一級至第五位，佔比則由兩年前的1.95%，上升至2.29%。

人民幣匯率續走弱，昨日兌美元中間價6.9967，較上日的中間價跌219點子，創去年12月初以來新低。在岸及離岸人民幣兌美元均跌穿7算，在岸價美元兌人民幣收報7.0294，較上日收市跌309點子，創出5個半月新低，離岸價亦跌穿7.05關口。相對而言，美匯指數更連升三日，最新報103.335，累計升近0.9%。

澳新銀行大中華區首席經濟學家楊宇霆指出，過去數月人民幣加快國際化進程明顯，相信未來一段時間仍會持續。他解釋，全球市場正在去美元化，一方面由於美國面對債務上限危機，同時亦由於地區銀行風險揮之不去。至於中國作為最大貿易國，人民幣無論利率和匯率都相對穩定，反而美國正處加息周期，貿易融資的利息成本亦較高。

人民幣上周以來貶值壓力增加，昨再跌約0.4%，但楊宇霆認為無損人民幣作為貿易支付及融資貨幣的吸引力。他認為貿易貨幣最重要是穩定，人民幣相對美元下跌，但相對貿易伙伴的本幣可能仍在升值，以本幣交易的需求不會有多大改變。