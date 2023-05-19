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港1個月拆息連升3日 5個月新高

【明報專訊】美國聯邦儲備局加息後，港元拆息進一步向上。與樓按相關的1個月拆息連升3個交易日，最新報4.5724厘，升11.42點子。這是去年12月21日以來新高，當日報4.64827厘。對上一次1個月拆息連升3日為4月21日，當日拆息報3.0738厘。息口抽升，港美息差收窄， 港匯進一步偏離弱方保證7.85水平，昨晚最新報7.8278。

港美息差收窄中資將派息推升港元

分析相信，港匯近期轉強，除因港美息差收窄，促使部分沽港元買美元的套息交易平倉外，與銀行半年結，以及每年6、7月中資企業的末期股息派發高峰期迫近有關。在臨近派息前，中資企業由於手上的港元頭寸不多，因此需要將手上的人民幣兌換成港元，在扣除應繳內地股息稅10%後支付，因此產生大額兌換港元的需求，涉及金額數以千億元計，往往牽動港元偏離弱方保證水平。

當中尤以中資電訊、石油及石化、銀行及保險四大行業股份派息最為優厚。至於國企在中期業績方面，只有少數內地中型證券商及中國石油（0857）會派發中期息，並且多偏向11月下旬、12月份才派發，因此影響港元市場有限。

經絡：銀行仍有追加P壓力

經絡按揭轉介日前發稿，引述首席副總裁曹德明表示，若果1個月拆息持續處於高水平一段時間，在資金成本壓力下，銀行仍有追加P（最優惠利率）的壓力，並將進一步推高新造按揭客戶的按息水平。