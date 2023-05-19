moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

日首相晤半導體7巨企 洽設廠 強化供應鏈 台積電三星等有份

【明報專訊】七國集團（G7）峰會前夕，日本首相岸田文雄於東京與全球7大半導體製造商負責人舉行會議，爭取台積電（台：2330；美：TSM）、三星電子（韓：005930）、英特爾（Intel）（美：INTC）及美光科技（美：MU）等晶片大廠在日本提升產能，增強業界在日本的技術深化合作，以重塑全球半導體供應鏈，推動日本重新崛起成為半導體強國。半導體製造相關等高科技板塊昨受到追捧，日經指數昨連續第6個交易日上漲，收報30573.93點，是2021年9月中以來高位。

彭博引述知情人士稱，日本政府將向美光科技提供約2000億日圓（約114億港元）的補助，協助美光在廣島興建新廠，生產下一代記憶體晶片。美光透露，將首度向日本引入極紫外（EUV）光刻機進行先進的晶片生產，預計整項計劃（連同日本政府補助）將耗資5000億日圓（約284億港元）。

向美光提供114億補助 廣島建新廠

經濟安全是今次七國集團峰會的焦點，半導體更是美國與盟友高度關注的領域。研究機構Omdia的分析師Akira Minamikawa表示，七國集團決心強化半導體供應鏈，僱有美國最優秀工程師的美光廣島工廠將發揮關鍵作用。

《金融時報》披露，三星亦與日方商討耗資300億日圓（約17億港元）在橫濱設立研發中心，提供半導體設備試驗線等。日本政府官員形容這是日韓關係緩和後的科技合作項目。此外，台積電在同意於熊本縣建設新廠後，也表示有可能在日本進行更多投資。日本政府已斥數十億美元，鼓勵台積電在日本增加產能，並向日本晶圓代工企業Rapidus提供資金，爭取於2027年生產2納米製程晶片。隨着中美關係趨於緊張，美國與盟友都在加緊重塑半導體供應鏈，減少依賴在台生產的半導體。

英首相簽《廣島協議》 啟動半導體合作

日本經濟產業大臣西村康稔昨與晶片企業負責人會面後表示，與英特爾就加強與日本晶片製造商合作進行對話，又表示討論了半導體設備生產商應用材料（Applied Materials）（美：AMAT）、IBM（美：IBM）與Rapidus之間的合作。西村表示，隨着與盟友致力強化供應鏈，日本的作用已經提升，「我們再次確認日本半導體產業的強大潛力」。

西村透露日本政府將使用去年補充預算中1.3萬億日圓（約735億港元）支持外國晶片製造商在日本發展。英國首相府亦透露首相辛偉誠將於七國集團峰會前，與岸田文雄簽署《廣島協議》（Hiroshima Accord），在經濟、防衛、科技、能源等領域提升戰略伙伴關係。據《廣島協議》，英國和日本將啟動半導體合作伙伴關係，在研發、技術交流等方面加強合作提升供應鏈韌性，減少過度依賴台灣在內少數半導體供應來源所面臨的風險。此外，岸田文雄周四亦與美國總統拜登會面。《金融時報》引述知情人士透露兩國領袖將宣布一項價值7000萬美元協議，在美國和日本的11所大學（包括普渡大學、廣島大學和東北大學）培訓2萬名半導體工程師，提升日、美半導體行業的發展。

（綜合報道）

[國際金融]