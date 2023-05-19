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美商業地產跌價 2011年來首見

【明報專訊】穆迪分析（Moody's Analytics）的數據顯示，美國商業地產價格在今年首季下跌不到1%，雖然跌幅輕微，卻是2011年以來首次價格下滑，突顯美國銀行業面臨的財政壓力風險。穆迪從法院交易紀錄收集到的數據顯示，美國商業地產價格下跌，主要受多戶住宅（multifamily residences）及辦公室價格下跌拖累。

穆迪分析首席經濟學家Mark Zandi警告，未來跌幅將會更大。這預示承擔大量商業地產貸款的美國銀行業將進一步受壓。不過美國眾議院議長麥卡錫預計，債務上限協議可望於下周提交眾議院表決，令國會有望在違約前提高債限。美股三大指數早段向上，納指升近1%。

受多戶住宅辦公室跌價拖累

根據美聯儲上周公布的金融穩定報告，去年第四季的3.6萬億美元未償還商業地產貸款（不包括農場和住宅物業）當中，銀行佔超過60%，小型銀行所佔的比例更大。

該報告預期，未來房地產價格調整的幅度可能相當大，令銀行信貸將承擔更大的損失。

商業地產公司CoStar Group指出，價格較高的物業迄今價格跌幅更為明顯，其樓價加權指數已連跌8個月，3月數值較去年同期跌5.2%。新冠疫情過後，仍有很多人繼續遙距工作，導致市中心不少零售店及餐館結業，寫字樓空置，業主被迫降低租金或降價出售。

分析：美倘避衰退 商業地產跌價10%

彭博社的分析指出，地區銀行目前在辦公室地產貸款中所佔的比例過高。Zandi指出，償付拖欠及違約可能增加，但預計不會出現很多被迫出售房產的個案。他預期若美國能避過衰退，商業地產價格可能下跌10%左右；倘無法避過衰退，樓市跌幅可能更大。

（綜合報道）

[國際金融]