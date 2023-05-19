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葉創成：新產品准內地上市 留意微創機器人

【明報專訊】筆者作為微創醫療（0853）股東，它在2021年11月分拆微創機器人（2252）上市時，每持有1100股優先認購一股微創機器人股份，當時亦有優先認購，獲派數量很少。雖然微創機器人股價在上市初期炒高近七成後無以為繼，昨日收報19.9元，較招股價43.2元跌逾五成，但該股昨日收市後公布，集團與Biobot Surgical Pte. Ltd.聯合在華成立的合資公司上海介航機器人有限公司，其所屬產品iSR'obot Mona Lisa前列腺穿刺機器人定位系統（下稱Mona Lisa）已獲得國家藥品監督管理局的上市批准，筆者認為值得留意。

微創機器人昨在公布中表示，Mona Lisa作為內地首款在泌尿外科領域獲證的前列腺穿刺機器人，可提高患陽性檢出率，減少人工誤差及漏診率，輔助臨牀醫生更加精準高效的完成穿刺活檢，同時也可減輕病患痛苦，可為前列腺活檢穿刺患者提供更多醫療選擇、創造更優條件，將填補內地機器人輔助穿刺產品的市場空白，同時也標誌着集團在經皮穿刺領域取得新的突破。

內地經濟復蘇初期 醫院資本開支有限

筆者家人2021年底曾因為在本港醫院接受前列腺檢查時被細菌入侵而住院多日，因此一直期望醫療器械在此領域有突破，減少出錯的機會，避免病人受不必要的折騰，故對微創機器人昨日的公布寄予希望。

早前與一名中資醫療股專家傾談，筆者得悉即使內地今年以來走出疫情、居民生活復常，惟由於經濟仍處復蘇初階，醫院可新增的資本開支亦十分有限，因此可以投放於購入醫療機器人的開支亦捉襟見肘，是微創機器人近月股價表現不理想的原因。

微創醫療5年前推「火鷹支架」表現佳

值得注意的是，微創醫療股價在2018年9月至2021年6月曾勁升數倍，源於集團自主研發的Firehawk冠脈雷帕黴素靶向洗脫支架系統（下稱 「火鷹支架」）在歐洲大規模臨牀試驗的研究結果在2018年9月獲世界權威醫學雜誌《柳葉刀》全文刊登，該研究破解了困擾世界心血管介入領域10多年的重大難題，這也是《柳葉刀》創刊近200年來首次出現中國醫療器械的身影，而其後數年火鷹支架亦為集團帶來可觀盈利。Mona Lisa是次商業化成效會否與「火鷹支架」一樣成功，值得留意。

[葉創成 創富倉]