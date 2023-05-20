人民幣反彈逾600點子 結束3連跌

人行：必要時糾偏遏投機炒作

人民幣昨日中間價再低開389點子報7.0356後，由於市場解讀為未見中央有明顯阻貶信號，令人民幣早段進一步走軟，一度低見7.06水平為半年新低，惟中午過後走勢顯著轉強，至昨傍晚見7.012水平、單日轉強逾600點子。有交易員指11時過後見多了銀行自營美元平倉止賺盤、推動人民幣匯率回升。

按人行昨日傍晚發出通告指出，外匯市場指導委員會周四舉行了今年首次會議，指近期發達經濟體高利率、高通脹、高債務並存，美歐銀行業風險事件不斷，推升市場避險情緒，短期支持美元匯率偏強，令人民幣匯率近日雙向波動明顯。

事實上過去一周美匯指數走強，亞洲主要貨幣兌美元都「相形見絀」，當中日圓全周兌美元便貶值近2%（見圖）。

會議又指出，人行、外匯局將會加強監督管理和監測分析，強化預期引導，必要時對順周期、單邊行為進行糾偏，遏制投機炒作。

分析料人民幣第三季轉升

人民幣昨日自去年11月底的低位反彈，信銀國際首席經濟師卓亮認為，內地經濟基本仍在復蘇，人民幣在早前貶值過急因此修正跌勢，同時也受美元指數自103.5的高位回落有關。短期而言，內地經濟復蘇遜預期，近日存貸利率下調間接帶動中國債息下跌，加上美國國債孳息因債務談判未果刺激上升，仍會對人民幣帶來一定壓力，預期在7算附近徘徊。不過，他指美國再加息的空間有限，預期美國下半年經濟衰退更為明顯，帶動美元轉弱，認為人民幣將在第三季轉勢回升。