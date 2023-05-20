恒指挫276點 科網大跌阿里瀉6%

北水終止連續4日流入

ATMXJ昨日全線捱沽，五大巨擘已質低恒指178點，佔昨日跌幅逾六成，其中阿里巴巴插6%，為表現最差藍籌，京東（9618）、美團（3690）各挫4.7%及3.7%，騰訊（0700）和小米（1810）均跌逾1%，百度（9888）跌4.5%。成交額續以阿里、騰訊稱冠於藍籌，各達77.1億元與75.4億元，合計已佔藍籌股總成交額約三分之一。

昨日恒指大幅低開191點，開市首5分鐘已見最低位19,352點，插374點或近2%，全日走勢疲弱，收跌276點或1.4%，報19,450點；大市成交952.4億元，繼續低於千億。

北水終止連續4日流入，昨日共錄7.8億元淨流出，其中騰訊淨流出錄4.1億元，盈富（2800）則更錄16.8億元淨流出，拖累盈富跌1.4%。惟北水對「中特估」股份仍有憧憬，中移動（0941）、神華（1088）、中海油（0883）淨流入分別錄3.2億元、1.7億元、9255.8萬元。南水北上則合計淨流出22.3億元人民幣，較上日增加21.2%。

不過，「中特估」中的內銀、內險回吐未完，建行（0939）、中行（3988）挫逾1%，其餘三大行回軟0.2%至0.7%；平保（2318）、中壽（2628）插2.8%及1.9%。中移動則獲北水支持，逆市升1.2%。

分析：18000點或值撈底炒波幅

東驥基金管理董事總經理龐寶林認為，美國以晶片扣住各國關係，加上聯儲局有機會6月加息，使中資科網股受壓，目前或不及美國科網股吸引，又稱恒指要跌至18,000點水平後，或值得撈底小炒波幅。