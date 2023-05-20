隔夜拆息見逾15年高 逼近5厘

至於與樓按相關的1個月拆息亦連升4個交易日，最新報4.69333厘，上升約12.1點子，見5個月高位，而2個月和反映銀行資金成本的3個月拆息均突破4.7厘，分別見4.70744厘和4.70952厘，已高於6月個月及12個月拆息。

港美息差收窄 套息拆倉港匯走高

美國聯邦儲備局持續加息，曾吸引賣出港元、買入利率更高的美元資產的套息交易，但港美息差收窄，促使套息交易活動收斂。目前1個月港美息差已收窄至0.439厘（見圖），是今年1月初以來最低。港息向上，連帶港匯亦轉強，由4月底的7.8496升至曾報7.806水平，曾升至逾4個月高位。

分析指臨近半年結，傳統上港元需求會增加，加上今年6至8月派息季將至，中資企業由於手上的港元頭寸不多，因此需要將手上的人民幣兌換成港元，在扣除應繳內地股息稅10%後支付，因此產生大額兌換港元的需求，涉及金額數以千億元計，尤其是今年大型國企派息亦普遍增加，都帶動上市公司對港元的需求。