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鮑威爾：將先觀察數據變化 市場押注未來兩月不加息概率逾八成

【明報專訊】美聯儲加息周期接近尾聲，市場人士和美聯儲官員正討論未來利率走向。美聯儲主席鮑威爾昨晚表明，銀行業的壓力，可能限制了美聯儲整體加息幅度，因為信貸緊縮可能會拖累經濟增長。他表示，鑑於利率已大幅上調，美聯儲將在一段時間內觀察數據變化，然後仔細評估下一步行動，暫未決定加息多少是合適。彭博社形容，鮑威爾清楚釋出利率政策保持耐性的信號。芝商所聯儲局觀察工具（FedWatch Tool）數據顯示，交易員押注聯儲局6月按兵不動的概率，由鮑威爾發言前的65%左右，升至午夜前超過八成，而7月利率繼續不變的概率亦超過八成。

此外，當前美國政府的債務上限正逼在眉睫，代表美國眾議院議長麥卡錫參與債務上限談判的共和黨人，昨晚與白宮代表結束閉門會議，並抱怨白宮「不可理喻」（unreasonable），目前未清楚何時復會，美股三大指數午夜前下滑，道指跌逾百點。

美財政部現金降至683億美元

根據周四公布的數據，截至5月17日，美國財政部的現金餘額降至683億美元，較此前一天的946億美元大幅減少，觸及2021年12月以來最低水平。若6月初前未能提高或暫停債務上限，美國財政部可能資金耗盡。

彭博社指出，美聯儲內部就6月應否加息意見分歧，部分官員提出折衷方案，就是6月「跳過」加息，到7月才重新加息。明年有投票權的亞特蘭大聯儲銀行行長博斯蒂克（Raphael Bostic）表明，傾向採取觀望，就算6月利率按兵不動，也不一定意味美聯儲已結束加息，「暫停可以是跳過一次」。

美聯儲理事杰斐遜（Philip Jefferson）表示，由於貨幣政策可能有滯後效應，加上近期銀行業動盪導致的信貸收緊將如何影響經濟存在不確定性，願意耐心觀察過去一年大幅加息對經濟的影響。他的言論表明，傾向於暫時按兵不動，讓貨幣政策有時間在經濟中發揮作用。他同時表明，將在未來數周對新的通脹數據等進行研判。

對於6月的利率政策，部分美聯儲官員仍未釋出明確的信號，但似乎對暫停一次加息表示認可。SGH Macro Advisors首席美國經濟學家Tim Duy指出，美聯儲內部建立共識的方向，應該是將6月定位為「跳過」加息，而不是「暫停」加息，這相當於默認7月將再次加息，除非數據表明通脹和經濟增長正趨於緩和。

分析：美聯儲建共識 6月「跳過」加息

不過，今年有投票權達拉斯聯儲銀行行長洛根（Lorie Logan）仍然表示，未準備好停止加息。她說，未來幾周的數據可能會顯示，6月暫停加息可能是合適的，但目前數據還不足以證明暫停加息合理，核心通脹率仍然過高。明年有投票權的克利夫蘭聯儲銀行行長梅斯特（Loretta Mester）和美聯儲理事鮑曼（Michelle Bowman）認為，美聯儲在宣布戰勝通脹前，仍有很多工作要做。

大摩CEO擬1年內辭任

另外，64歲的摩根士丹利（美：MS）行政總裁高聞（James Gorman）昨在公司年會表示，若經濟環境沒有發生重大變化，計劃在未來12個月內辭任行政總裁，改任執行主席。大摩股價早段跌約1%。

（綜合報道）

[國際金融]