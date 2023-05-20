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日本上月核心CPI按年漲3.4% 連升20個月

【明報專訊】日本上月通脹增長加快，剔除生鮮食品的核心消費者物價指數（CPI）按年上漲3.4%，較3月的按年升幅加快0.3個百分點，是連續20個月按年上升。剔除生鮮食品及能源後的超級核心CPI，4月按年升幅更達4.1%，創1981年以來高位。不過市場預期美國繼續收緊貨幣政策，日圓兌每美元昨跌穿138，利好出口企業板塊。日經指數昨收報30,808點，刷新1990年8月以來的接近33年高位。

日經指數刷新近33年高位

日本4月食品價格按年升9%，是1976年以來最大升幅。服務成本按年升1.7%，是剔除銷售稅上調影響後，1995年以來最大升幅。雖然政府的電費和燃氣費抑制措施限制了物價增長，但食品、住宿費等價格上漲，使4月物價升幅再次擴大。

部分市場分析認為，關鍵通脹指標加速增長，可能導致日本央行上調價格預測。第一生命經濟研究所的分析指出，通脹增長加快，反映企業將成本轉嫁消費者，日本央行毫無疑問將在7月上調通脹預期。日本政府內閣已批准主要電力公司由6月起提高家庭電費價格，可能進一步刺激通脹壓力。

不過日本央行在上月底發表的季度展望報告預期，2025財年核心CPI僅升1.6%，意味2%的持續通脹目標不會在預測期內實現。日本央行行長植田和男此前強調，只有在通脹目標可持續實現，才會調整現有政策。

（綜合報道）

[國際金融]