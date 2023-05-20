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6年沽空損失702億 華爾街狼王認失誤

【明報專訊】有「華爾街狼王」之稱的維權投資者伊坎（Carl Icahn）承認，此前大舉押注大市下滑的策略有誤，導致過去6年因沽空而損失近90億美元（約702億港元）。他的控股公司伊坎企業（Icahn Enterprises）（美：IEP）在2008年金融海嘯後開始進行沽空，並在隨後幾年愈趨激進，採用的策略是沽空指數、個股、商業抵押貸款及債務證券。據《金融時報》分析，伊坎在2017年的對冲倉位損失約18億美元，並在2018年至今年首季再損失約70億美元。

認同老話「不要和美聯儲作對」

伊坎稱，曾認為市場將陷入麻煩，但美聯儲在新冠疫情期間向市場注入大量資金，老話說得對：「不要和美聯儲作對。」伊坎企業的申報文件顯示，隨着美聯儲的大規模刺激措施使市場從疫市底急速反彈，伊坎企業在2020及21年來自沽空的虧損達到43億美元。

這些失敗的交易可能削弱他作為華爾街「最令人恐懼」投資者之一的地位。伊坎說：「我一直告訴人，沒有人能在短期或中期市場成功押注，也許我近年犯了一個錯誤，就是沒有堅守自己的建議。」本月早前，著名沽空機構興登堡研究（Hindenburg Research）發表報告，指伊坎企業的價值被高估75%或以上，並指其交易價格，相對於其資產淨值溢價超過200%。

申報文件顯示，伊坎的沽空押注，導致伊坎企業流失數十億美元資金。他將自己近40億美元資金投入公司，以維持投資組合價值的相對穩定。不過為籌集資金，他以手上60%的伊坎企業股份作抵押，換取保證金貸款。

興登堡警告，倘伊坎企業股價暴跌，導致追加保證金，將促使伊坎清算股份，令公司業務可能分崩離析。自沽空報告發表以來，伊坎企業股價跌逾30%。

（綜合報道）

[國際金融]