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歐股升勢持續 德DAX指數創新高 分析：港股尋底 恒指本周或跌穿19000點

【明報專訊】美國股市上周五受債務上限談判一度叫停而受壓，反觀歐洲股市愈升愈有，其中德國DAX指數更創新高，收市升0.69%至16,275點，罕有跑贏美股。有別於環球股市今年普遍轉強，內地和香港股市明顯跑輸大市，港股夜期及ADR繼續偏軟，分析更預計，恒指將延續尋底格局，本周有機會跌穿19,000點水平。

明報記者 蕭嘉聰

今年初起計連同股息再投資，德國股市回報率高達17.2%，單是指數變幅已累升16.89%，雖然稍遜於納指逾兩成的升幅，不過仍勝標指及道指累升9.18%及0.84%的表現。英股、法股上周五分別升0.19%及0.61%，年初至今計就以法國股市表現較佳，累升15.73%，英國富時指數累升4.09%。不過，內地與本港股市表現疲弱，上證指數今年累升6.29%，恒指更是眾多股市中表現最差，年初至今累跌1.67%。內地與本港股市表現相對落後。

德國DAX指數成分股當中，工業巨頭西門子、Adidas及半導體製造商英飛凌（Infineon）今年以來均表現強勁，股價齊齊累升逾兩成。據彭博報道，由於德國DAX指數主要由汽車製造商及工業股組成，投資者對經濟收縮預期更樂觀，加上企業盈利勝預期、能源價格回軟及疫後重新開放帶動中國經濟，相關因素一同推動股市表現。

美債限困擾美股 三大指數1周累計仍升

美國債務上限談判上周五兩度中斷，持續困擾美股表現，道指最多曾跌近200點，收市跌幅收窄至109點或0.33%，報33,426點；標指跌0.14%至4191點；納指亦挫0.24%，報12,657點。一周累計以納指表現最佳，升3.04%，合計已連升5周；標指升1.65%，扭轉連跌兩周的劣勢；道指亦升0.38%。

港股延續上周五弱勢，恒指夜期上周五收報19,410點，升20點，較恒指收市低水41點；港股ADR比例指數收市19,465點，升0.08%或15.4點，匯控（0005）ADR較港收市價升0.77%，折合報59.91港元；友邦（1299）ADR亦升0.41%，折合報79.22港元。

分析：科網股季績後「見光死」 港股續受壓

永裕證券董事總經理謝明光認為，由於人民幣偏弱，加上一眾科網股公布季績後，股價猶如「見光死」，相信美團（3690）周四公布季績亦無幫助，港股本周仍受壓，呈尋底格局。

他續稱，恒指近日波幅擴大，相信今周有可能跌穿19,000點水平，屆時再下試機率不大，至6月臨近半年結有望出現「粉飾櫥窗」情况。