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鮑威爾：會堅定打擊通脹

【明報專訊】美聯儲加息周期接近尾聲，美聯儲主席鮑威爾對下月維持息口不變持開放態度，他表示，信貸緊縮可能會拖累經濟增長，由於息口已大幅上調，未來一段時間聯儲局將會觀察數據變化，再評估下一步行動，暫未決定加息幅度。鮑威爾指出，物價穩定是強勁經濟的基礎，現時美國通脹仍遠高於2%的目標，亦可能持續出現供應鏈衝擊，如未能壓低物價將會延長痛苦情况，聯儲局會堅定不移打擊通脹。

歐央行執委：需果斷加息應對高通脹

歐洲亦同樣面對高通脹，歐央行執行委員會成員施納貝爾（Isabel Schnabel）表示，由於工資處於上升勢頭，財政政策過於慷慨下，市民對通脹預期過高，歐央行需要果斷加息以應對高通脹。他認為，歐央行應將利率提升至對經濟具有足夠限制性水平，並盡力維持利率在高位一段長時間。此外，歐央行亦要向金融體系提供足夠的資金流動性，以確保金融市場穩定。

歐洲央行行長拉加德表示，仍需保持高利率，以達至中期通脹2%的目標。

道富銀行SPDR美洲研究主管Matthew Bartolini表示，一旦聯儲局停止加息，資金流入至固定收益類資產維持一段時間。他指出，將標指收益率減去10年期美債收益率仍低於歷史中間值，現時投資債券不單是避風險資產，亦是一種可錄得回報的資產。