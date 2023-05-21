薛偉傑：煤氣公司擬曲線出售氫氣

沿用現有煤氣管 加氫站現場分離氫氣

在「汽車科技研發中心」（APAS）早前主辦的研討會中，香港中華煤氣總經理（工商市務及營業）鄭曉光表示，該公司的煤氣其實是由幾種氣體組成，其中49%為氫氣，29%為甲烷，其餘是二氧化碳、一氧化碳、氧氣和氮氣。而工業界早已經有一種設備可以利用化學品來分離和提純氣體。因此，若本地有企業需要大量氫氣供應，實可以使用這種設備和該公司的煤氣，即場分離出氫氣。該公司認為，這個方案有多個優點。首先，其成本一定比用貨車運送壓縮氫氣化算得多。另一方面，該公司亦毋須改變生產工序和鋪設新管道。

該公司已經和某些經營加油站的公司初步接觸過。他強調，上述的氣體提純和分離設備技術已非常成熟，毋須多少保養維護工作，只需定期換上新的化學品即可。至於從煤氣分離出氫氣之後，其餘的「尾氣」（包括甲烷、二氧化碳、一氧化碳、氧氣和氮氣等）如何處理，他表示，可以將之稀釋，再重新注入到新生產的煤氣之中，但無提及如何收集。

明報記者 薛偉傑

[行銷新意思]