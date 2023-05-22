匯豐伙科大試行數碼港元交易

目的驗證對數碼港元3項假設

匯豐與科大的合作項目將自9月新學年開始，將約有100名學生和職員參與，在校內使用專用的支付應用程式，在合作商戶交易，建立數碼港元生態圈。博揚指出，數碼貨幣的特點是可編程支付，客戶設定付款後，商戶要達到交付貨物或服務才能動用資金，以上功能有助用以防止詐騙。數碼港元也可設定在指定時間和商戶使用，技術除了可讓商戶用作為優惠券進行推廣，日後更在用於針對特定用途或團體發放資助。

本港現時已有不少支付工具，博揚認為數碼港元需帶來現有工具做不到的功能，通過是次實戰，可驗證數碼港元理論上的好處能否在真實交易中實現，是否合符成本效益。另外未來進入數碼經濟時代，他認為需探討數碼貨幣應是什麼的形式。他們擬向參與者調查檢視，以此在12月更新測試項目。

匯豐另一個項目會和恒生銀行（0011）及Visa（美：V）合作，探討代幣化存款的可行性，包括代幣化存款的數碼結算，了解其主要設計考慮因素和互用性。

科大民調：50%受訪者稱有意使用

博揚表示，相對比特幣背後沒有資產支持，價格波動令它不能用作支付，而代幣化存款則有銀行存款等值支持，就如有銀行支持的穩定幣。現時港元由發鈔行發行，因此目前仍在探討這些代幣應採用甚麼模式發行。

科大商學院副院長（本科課程）黃昊表示，去年8月科大向6600名市民進行調查，有50%受訪者表示有意使用數碼港元作日常交易，認為隨着更多嶄新應用和公眾認知增加，比例將會上升，數碼港元要推廣成功，可用性和廣受商戶接受均是重要因素。