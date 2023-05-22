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美團攻港今掀戰幔 KeeTa冀年底服務全港

【明報專訊】外賣平台美團（3690）首次衝出內地市場，旗下新外賣平台「KeeTa」今日正式進駐香港，以旺角、大角嘴為首批地區試點。美團表示，服務將逐步拓展至新區域，並預料今年底達至全港覆蓋。為了吸納用戶，美團推出「十億激賞」計劃吸客，包括餐飲優惠及免運費等，每位新註冊用戶可獲價值300元優惠券。KeeTa App將於今日早上8時餐廳營業後，正式投入服務。

旺角大角嘴為首批地區試點

KeeTa 首批合作餐廳包括麥當勞、美心、KFC、吉野家、Pacific Coffee等連鎖餐廳；亦有本地餐廳，包括華御結、鴻福堂、南記粉麵、心粥館、堅信號、吃茶三千等。另外，美團表示，正與亞洲國際餐飲集團旗下的意樂餐廳、百分百餐廳、牛奶冰室等商談合作，引駐更多餐廳。

美團並在KeeTa推出「一人飯堂」專頁，一個價格包括餐費和運費，以高性價比食品為主，以滿足本港一人外賣需求。美團表示，「一人飯堂」的商戶額外投入廣告，而目前大部分簽約的餐廳均已加入專區。

美團又推出「準時保」政策，為超時外賣埋單，用戶毋須為該保險服務支付任何費用。當用戶訂單實際送抵時間超出預計最遲時間15分鐘後，KeeTa會針對符合條件的訂單補償不同金額、無任何使用門檻的優惠券，補償優惠券會於約 24 小時內自動送出。

美團表示，「準時保」為獨家保障服務，並形容目前行內暫無同類保證。

美團又引述業內人士分析指出，目前本港外賣行業仍處於成長期，外賣餐點的品類豐富度、可選空間均未能滿足消費者需求。美團發言人表示，經過幾年疫情，本港外賣市場快速發展，進駐香港為消費者、餐飲商戶和送遞員帶來新價值和機遇。