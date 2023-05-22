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中金楊鑫：看好內地航空物流公路股

【明報專訊】中金公司研究部董事總經理、固定收益研究團隊負責人陳健恒在上文已預測，內地存款利率及債券息率繼續下跌有利「中國特色資本市場估值」（「中特估」）股份延續升浪，而他的同事、中金公司研究部董事總經理、研究部執行負責人、交運物流首席分析師楊鑫下文將介紹內地航空、物流、公路股的投資亮點。

雖然港股上周受壓，但不少內地航空、物流、公路股逆市受捧（見表），上周從北京來港公幹期間會見傳媒的楊鑫，也點評該三大板塊投資亮點，首先談到內地航空股：「對航空股比較樂觀的原因是中國未來邁向高質量發展，參考其他國家經驗，在人均GDP由1萬美元增至3萬美元的過程中，通常來說，整個出行行業的規模也會快速增長，所以我們也預期中國出行行業會維持比較高的增長。其實今年以來中國出行行業增長也是超預期的，有些人覺得航空股是『炒復常』的短線交易（Reopening trade），我們卻認為整體出行、包括航空行業增長不是一次過，未來整體趨勢仍是向上。」

內地物流受惠外判 行業集中度增

跟着楊鑫談到內地物流股：「很多人對中國物流行業缺乏一個全局（big picture）的這樣一個判斷，我給大家講的big picture是什麼呢？中國物流行業是一個非常大的市場，大概佔GDP約15%，所以大概是16萬億元人民幣。我們把中國與美國來比較，因為中國跟美國的國土面積差不多，中國的物流行業比美國大30%，但是美國上市的物流公司市值是中國的大概3倍，那麼中間差別在哪裏呢？第一，美國的物流大部分是外包的，由專業的物流公司去做，中國的物流大量是企業自己去做、並不是專業的物流公司去做；第二，美國每一個細分的物流賽道，它的行業集中度都比較高。」

向前望的話，楊鑫預測，上述兩大制約中國物流股的因素均已出現變化，由此亦帶來投資機會，「當中國經濟增長速度下行的時候，企業會更加傾向於外包，因為外包可以幫助它節省成本，所以物流行業的外包比例會增加；第二，隨着中國的製造業及消費都已經出現集中度提升，物流作為中游的這個行業集中度也會提升，所以我們可以看到各個細分賽道的龍頭公司增速都非常高，那這個行業就是成長性行業，其實它是雙重向好，一方面行業的外包比率增加，一方面龍頭公司市佔率提高，我們就優選每個賽道的龍頭，它們的成長性很好。」

在本港上市的內地龍頭物流股中，上周股價向好的中通快遞（2057）屬於速遞服務領域，楊鑫回應記者提問時表示，其實內地速遞服務市場規模約1萬億元人民幣，佔內地整體物流市場規模不足一成，在其他領域、例如化工物流均有投資機會，惟她沒有就此談及個別股票。

高速公路車流量超疫前 利公路股

至於內地公路股股價今年以來大漲小回，上周亦普遍向好，楊鑫表示：「我們第三個看好的板塊是高分紅（即派息率高）、防守性股票，即交通運輸公司，包括傳統的鐵路、公路及港口股，它們最近股價表現不錯，我們覺得高分紅就是硬道理，確實是分紅得多，股價表現便好。今年高速公路車流量對比疫情前其實是更好，而且往後看的話，隨着汽車銷量持續增長、保有量（即已註冊及處於可用狀况）增加，公路的車流量也就會增加，這便可推動公路公司的盈利，還有它們的現金流本身就很好，所以這個板塊是持續有機會的。」

在第19頁《技術取勝》欄目，記者亦以技術走勢分析了內地航空股中國國航（0753）及東方航空（0670），公路股滬杭甬（0576）、安徽皖通（0995）、四川成渝（0107）及越秀交通基建（1052），以及鐵路股廣深鐵路（0525），讀者可以留意。

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