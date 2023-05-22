moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

古瑞瓦特收入盈利增長佳 全球光伏逆變器三哥 加速拓儲能業務

【明報專訊】本地新股市場淡靜，上月僅一隻宏信建發（9930）通過上市聆訊，並將於周四掛牌；5月亦要至上周日才迎來第一家新股通過上市聆訊，這便是來自深圳的古瑞瓦特（Growatt、下稱「古瑞」），挾着全球第三大光伏逆變器供應商之名，配合全球近年朝向可持續能源轉型及電氣化的推動下，連帶儲能系統業務亦見急促增長，令集團近年收入盈利保持較快速增長。

撰文 旻晞

古瑞瓦特是次來港，聯席保薦人包括瑞信及中金。市場消息指，其招股集資規模，從去年原定的10億美元，縮減至3至4億美元，相當於最多31億港元。留意去年6月，IDG資本向古瑞瓦特投資9億元，並取得6.52%的股份，按此計算，其時吉瑞估值已達138億元。

新股淡靜 古瑞集資額縮逾半

本港新股市場近期表現認真不濟，踏入第二季以來，7家掛牌新股僅一家至今股價能保持升勢，其餘均要「下潛」，當中北森（9669）上市一個月多股價便較定價大跌七成更是觸目驚心。

不過，相比起北森連年虧損，短期扭虧無望，古瑞便是一家有錢賺、有增長、且在其行業擁有一定領先地位的企業，或較能被投資者接受。去年，按以容量（千兆瓦）計的出貨量，古瑞為全球第三大光伏逆變器供應商，佔有5.5%的市場份額，且於同年按以容量（千兆瓦）計的出貨量，為全球第九大儲能逆變器供應商，佔有6.4%的市場份額。首先是計全球排名，同時其市佔率至少有中高單位數，其行業地位總算相對「貨真價實」。

集團主要設計、研發、製造光伏逆變器，以及儲能系統及其他產品。其產品主要通過包括系統集成商、安裝商、工程、採購及建設承包公司及分銷商，售予其終端客戶。

集團2011年於深圳成立，12年間已將業務拓展至全球180多個國家及地區，擁有全球約210萬名家庭及工商終端用戶。若按市場收入劃分，目前集團最大市場為EMEA（歐洲、中東、非洲），去年收入佔比有52.4%；其次為美洲市場的23.7%；中國市場以16.7%排第三。

光伏逆變器是一種將光伏太陽能電池板的可變直流電（「直流電」）輸出轉換為可饋入商業電網，或供當地離網電網使用的公用頻率交流電（「交流電」）的電氣設備，為光伏系統中關鍵系統平衡（「BOS」）部件，其可直接影響太陽能光伏系統的發電效率，是保證電站長期可靠運行的關鍵設備。據弗若斯特沙利文報告預料按出貨量計，全球光伏逆變器市場規模於2022年至2027之複合年增長率達22%，2027年規模將達690.7千兆瓦（見圖1）。

儲能市場複合年增長56.7%

於2020年，光伏逆變器為集團帶來逾八成收入。惟近年集團於儲能系統業務發展迅速，其收入佔比由2020年的11.3%大幅提升至去年的40.3%，幾乎與光伏逆變器形成叮噹馬頭之勢。集團亦表明，不久的將來，將把儲能作為其戰略重點，旨在利用技術和品牌優勢，快速發展儲能業務。始終其儲能系統技術不單適用於其他能源系統，不止局限於光伏電，發展空間龐大。同一份報告便預測，按新增裝機容量計，全球儲能市場規模於2022年至2027年複合年增長率高達56.7%，較光伏逆變器市場增長更迅速。

集團目前生產廠房主要位於惠州，截至去年底惠州第一工廠年設計產能200萬台；第二工廠亦已於去年8月投產。另外集團於隨州工廠主要生產觸感器及電纜。而其海外首家工廠，即越南工廠於今年2月已在測試中。

毛利率平穩 留意外匯影響

財政方面，集團往績期間收入及盈利都保持較快速增長，去年更因歐洲能源危機引起傳統能源價格飈升，導致EMEA市場對儲能系統及服務、分佈式光伏逆變器的需求有所增長，令集團收入及盈利均有逾倍增長（見圖2）。而雖然近年原材料成本上升，惟其毛利率大體保持平穩，亦或反映其能轉嫁成本予客戶的議價能力。

另外，須留意由於古瑞收入以歐美市場為主，故匯率走勢對集團盈利有較顯著影響，例如去年美元與歐元兌人民幣呈大體升值，便為集團帶來1.18億元（人民幣，下同）匯兌收益，反之2020、2021年人民幣相對走強時，便連續兩年錄得匯兌虧損2070萬元及5750萬元。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[新股巡禮]