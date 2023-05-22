新增章節賦港交所彈性 修改毋須再諮詢

增投資者對港資本市場信心

孫、趙指出，無疑第18C章的要求在某些方面可能較其他市場嚴格，但是適合的投資者保護措施會增加投資者對香港資本市場的信心，反過來吸引更多資金。香港是擁有深厚資金池和成熟投資者的市場，並因為靠近中國而受益，所以他們覺得新機制有一定吸引力和競爭力。

他們更認為，第18C章賦予港交所所需速度和靈活性，以適應快速變化的技術和經濟環境，保持全球競爭力。但是這亦一改過往針對特定行業而設定的漸進方式制定，而且事先與持份者協商的機制。將來港交所諮詢證監會後，即可更新可接受的行業和接納領域清單，這可能會給市場一種「懶得再去公眾諮詢的感覺」。新機制亦犧牲一些對投資者程式性的保障，引起人們對第18A章下生物技術公司等之間待遇差異的質疑。對於能夠滿足第18C章及其他資格標準的新科技公司來說，他們指出，第8章下第8.05（2）和（3）條，即基於市值、收入、現金流測試的上市制度對該等公司可能失去吸引力。