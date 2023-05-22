余淑穎：擬生育變全職媽媽 須增流動現金作儲備

本人有兩大理財疑難：1）生育後在未來一段時間內將不會工作，在這段期間我們應該如何作準備？2）現時我們的資產幾乎都投資在物業和保險上，沒有太多餘錢作儲備，應否把海外物業賣掉以應付突發事件？

筆者回覆：根據你提供的現時家庭每月總開支約6.75萬元，佔你現時兩夫婦的總收入51%，但若果太太懷孕後放棄工作，照顧家庭和小朋友，將會變成所有的總開支由丈夫的個人收入全部承擔，變相等於總收入96% ，以現時你們手持的流動現金包括股票有30萬元，只能足以應付現時總開支大約4個月左右。在理財預算上，流動資金必須有足夠6至8個月的存款，作日後因工作變化及家庭需要作周轉的應急安排。故此這個重點你必須慎重考慮，究竟如何增加你們的流動現金，來面對David日後將要全力承擔家庭開支的經濟壓力。此外，小朋友出生前後亦因應會有較多開支而需作準備，例如：分娩準備、添置家居、聘請外傭、小朋友的全面醫療及教育基金儲備等開支。而這方面的儲備開支真的是豐儉由人，你可先蒐集資料及早預算。

澳洲擁物業 租金助補貼開支

另外，你提及在澳洲擁有一個價值300萬元的物業，收益率是5.5%，但就沒有說明這5.5%回報是如何計算及收取，也沒有顯示在你們二人的每年或每月收入當中。若正規地計算300萬元的5.5%，則代表每年可收取約16.5萬元租務回報，若真的有此額外收入，變相每月可平均提供約13,750元的額外收入作生活開支補貼，也算是一個不錯的投資回報。在考慮海外物業的升值潛力而應否放售時，因為在信中沒有提及物業購入價、相關買賣成本及年份，故此不能預算值不值得放售物業。此外，有些業主買入海外物業可能用作將來移民住所、子女升學，以及個人退休計劃收入等，這些因素都要考慮，故此Susan必須審慎地衡量是否值得放售海外物業，作日後生活現金儲備。

在Susan家庭總支出中，物業按揭開支已佔丈夫David近四成總收入，近年加息壓力高企，若Susan在生育後成為一名全職媽媽，相對地David必須加大二人現金流才能足夠應付潛在風險帶來的按揭開支。此外在你和家人的儲蓄中沒有提及相關往後退休收入保障的安排，兩位現時正是事業高峰期，也應要對此作出相關配置，安排好退休生活的儲備。故此我建議兩位先找專業的理財顧問為你們作詳細分析及評估後，再決定長遠生活開支及理財安排。

美聯金融集團高級副總裁

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[余淑穎 理財信箱]