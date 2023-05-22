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王良享：美股無Risk Off 何來Risk On？

【明報專訊】上周四外電報道美國共和黨籍眾議院議長麥卡錫稱，民主、共和兩黨已經在國債上限問題上有進展，並準備於今周內於眾議院投票通過議案，引致美股反彈，美息及美元上升。

麥卡錫的把握應該來自共和黨內激進派的同意，亦反映方案將包括一定程度削減政府開支。共和黨控制的眾議院曾經在4月份通過《限制、成長、儲蓄》法案，但被參議院否決；評級機構穆迪認為該法案雖然於未來10年可減省支出4.8萬億美元，但將令到2024年經濟增速下降0.6%，並減少78萬個工作機會；若共和黨成功爭取減少預算赤字，亦即代表減少財政刺激，同樣會拖低美國經濟增長。因此，市場因為國債上限危機得以紓緩，而沽出6月份聯邦基金利率期貨，提高6月份加息的可能性只是膝蓋反應。

債務上限問題無阻標指做好

根據美國阿特蘭大聯儲銀行的GDPNOW預測模型，對美國第二季度國內生產總值的預期，於5月17日美國公布4月份新屋動工數據後，再上升0.3%至2.9%，令市場憧憬美國經濟將大幅反彈，對此筆者有存疑。

原因是這個預測是基於已公布17項第二季度數據推算而成，佔第二季度模型中總數據量的26%，所以仍然只是粗略估計； 第二點是縱然新屋動工於4月份上升2.2%至141萬間的年率，但3月份卻向下修訂至137萬間的年率。此外，4月份汽車銷售上升7.2%至1590萬架的年率，仍低於疫症前的1700萬架水平。筆者相信，美國6月份不會加息，第四季仍然會減息。

自從1月中美國財長耶倫提出若不提升美國國債上限，美國於下半年將有國債違約風險至今，美國標普500指數已上升5.2%，美國10年期國債孳息率上升0.13厘，美匯指數上升了1%，而恐慌指數VIX則下跌了15%至16點的19個月低位，反映市埸從未真正害怕過債務上限不能通過而引起動盪。既無Risk Off（厭惡風險），何來Risk On（偏好風險）？

人幣港股壓力料G7後消除

此外，美國總統拜登取消了在七國會議（G7）後到訪巴布亞新幾內亞及澳洲的行程，於周日回國處理國債上限問題，反映了民主黨內仍對大力削減支出有阻力，亦反映美國對G7峯會是否真正可以達到圍封中國寄望不厚。筆者認為，1個月前G7外長會議的聯合聲明所針對中國的負面措詞已到極限，今天再難就「中國脅迫論」再作出更具體的「脫鈎」行動。因此，人民幣及中國與香港股市的強大壓力將於G7峰會後消除。

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[王良享 政經良謀]