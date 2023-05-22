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中小行搶定存 港元利率逼4厘

【明報專訊】港元拆息持續上升，不少中小型銀行為減輕拆借成本，最近相繼調升定期存款優惠息率搶新存款，部分銀行3個月港元定存優惠年利率直逼4厘，個別銀行的美元定存優惠利率更可達5厘。股市前景仍存不明朗因素下，將部分資金暫泊定存可分散風險，惟美國加息周期仍未完結，定存息率尚有上調空間，敘做定期宜短不宜長，以保持資金的靈活性。

明報記者 劉敬華

目前若要保持資金的靈活性，同時獲取相對較高的息率，綜觀最近各銀行的港元定期存款優惠，貼近4厘的選擇較集中於3個月的港元定存，其中又以中小型銀行推出的定存優惠利率較為進取，個別銀行同一定存優惠下的3個月美元定存優惠年利率更可逾5厘。以建行亞洲為例，由即日起至今年6月底止的推廣期內，全新開立或新升級成為該行的「貴賓晉裕」或「貴賓理財」服務客戶，並以新資金敍造定存可獲特惠年利率，其中3個月港元定存特惠年利率達4厘，而3個月美元定存特惠年利率更達5.1厘；而於推廣期內該行的「貴賓晉裕」或「貴賓理財」全新客戶，成功認購指定投資產品（包括基金、債券及結構性股票掛鈎產品等）累積總額等值達50萬港元或以上，並以新資金敍造1星期港元/美元/人民幣定存可享20厘的特惠年利率。

美元定存優惠利率達5厘

交銀香港及信銀國際的3個月港元定存優惠亦可達3.8厘，但要獲取交銀香港此定存優惠的門檻相對較高，除需為該行的通達私人財富、通達理財或交銀理財客戶外，此港元定存優惠的起存金額需為100萬港元新資金，並要透過電子渠道及推廣代碼敍造快閃「網上新資金定期存款」。信銀國際的定存優惠門檻相對較低，開立港元定存的最低存款額僅為1萬港元新資金，只需透過該行的網上理財服務或手機應用程式開立定存，便可享3個月3.8厘的港元定存優惠年利率，同一優惠下的3個月美元定存優惠年利率更可達5厘，起存額為1500美元或以上新資金。

此外，工銀亞洲的全新資金定存優惠推廣亦達3.8厘，於本月底前該行理財金客戶以300萬港元或以上新資金，於該行分行敍造98天港元定存，可獲3.8厘的優惠年利率。

若期望以較低門檻取得3個月貼近4厘的定存優惠息率，相對於港元定存優惠，美元定存優惠的選擇會較多，基於部分大行的新資金優惠亦可提供此水平的優惠年利率。以恒生銀行的新資金定期存款優惠為例，透過該行的網上理財以1萬美元或以上新資金開立3個月美元定存，該行的優越私人理財或優越理財客戶可享3.89厘的特優年利率，該行的優進理財或綜合戶口客戶亦可獲3.79厘的特優年利率。於部分中小型銀行更可以較低起存額，獲得3個月逾4厘的定存優惠息率，創興是其中之一，只需透過該行網上銀行或流動理財開立3個月美元定存，據5月19日該行網站的參考牌價，定存金額介乎1000至9999美元的雲利率為4.8厘，而定存金額介乎1萬至600萬美元的雲利率更可達5厘。

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