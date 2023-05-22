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陸振輝：懂得「虛度」 退休昇華到新境界

【明報專訊】歲月恍似一指流沙，蒼老不過是一段年華。人生最美好的時光，其實就是用來虛度的。退休者的一路走來，絕對不可能認為營營役役、忐忐忑忑、艱艱辛辛、坎坎坷坷就是自己的美好時光，反而是當你倏然聽到了一首動人的老歌、見到了久違的知己、品嘗了兒時的美味、回憶起某天花前月下的歡娛，在這一剎那，美好的時光就照耀了你生命的色彩，雖然在功利的層面看覺得是時光的虛度，但愉悅的心情卻是難以踰越，這才是退休者當下的深層次追求。舒心、自然、愜意才是生活應該有的樣子。很多退休者都覺得生活不盡如人意，但如果退休生活是比年輕時的工作更繁忙、更艱苦，那就是你想要的退休生活嗎？

美好時光不需太多花費

當懂得取捨、懂得虛度，退休者就會昇華到新的境界。淡到極致，便美到無瑕。淡淡的雲會將晴空襯托得更蔚藍、淡淡的風會將花香颺得更遠、淡淡的酒會將靜夜變得更迷人。退休生活可以很苟且，也可以很動人，其實是你心中的選擇而已。很多商業廣告說要巨額的金錢才能體面退休，但如果真的沒有達到這個標準的話，你就不能退休了嗎？你還可以去繼續賺取更多的財富嗎？社會還有機會給你作無止境的追求嗎？細心想想，其實只不過是虛假的前設而已。美好的時光並不需太多花費，只需要你靜心去品嘗。

《退休做中產》及《大灣區優質生活退休指南》作者

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[陸振輝 優游歲月]