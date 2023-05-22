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梁振輝：日圓走弱 利好日股

【明報專訊】美匯指數近期氣氛如虹，接連突破多個阻力位，衝上103之上，一眾外幣亦因而備受壓力，當中以日圓及離岸人民幣表現較弱，先後跌至2023年的新低。雖然兩隻貨幣同樣下跌，但背後原因卻不盡相同，亦對資產市場影響各異。

先說日圓，美元兌日圓由5月11日低位133水平，在一個多星期的時間就上升至138之上，技術指標接近超買。美元的升勢主要受利率預期的變化所帶動，近日美國經濟數據偏強，加上美聯儲委員的鷹派言論令市場關注美國或許仍有加息機會，因而利好美元走勢。日圓近期雖然下跌，但卻間接助長了日本股市的強勢，日本東證指數更在上周升至逾30年的高位，反映有資金追捧。

人幣跌破7算惹關注

另一邊廂，離岸人民幣的下跌，雖然有部分源自美元的強勢，但亦不能忽略中國經濟數據帶來的沽壓。近日有投行調低內地的增長預測，正好反映部分市場憂慮。美元兌離岸人民幣已突破7算關口，短線一方面留意美元會否再試高位，另一方面則關注人民幣轉弱會否吸引資金流向資產市場。

渣打香港財富管理投資策略主管

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[梁振輝 匯市前瞻]