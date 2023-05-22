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何啟聰：股價逆市漲 中移牛54835

標籤：何啟聰

【明報專訊】重磅科技股在業績後捱沽，利淡市場氣氛，港股上周五再度回吐，恒指低開後跌幅擴大，曾急跌逾370點至19,350點附近，是接近兩個月低位，收市跌逾270點。向上觀望重上19,800點的機會，支持或下移至參考19,200點水平。

阿里（9988）上季經調整利潤勝預期，同時宣布分拆業務計劃，不過績後曾跌逾6%，上周五曾低見82元，收市維持約6%的跌幅。失守10天線、20天線及50天線後，80元關或不容有失，向上或以重上50天線約86.8元為短期目標。看好或可考慮阿里認購證（26662），行使價86.93元，2023年10月到期，實際槓桿約4.7倍。

「中特估」概念股個別發展，中移動（0941）兩連升，上周五曾逆市升近2%，逼近67元，收市升逾1%，向上以重上68元為短期目標。看好或可考慮中移牛證（54835），收回價58.5元，行使價57.9元，槓桿比率約10.0倍。

（免責聲明：筆者為瑞士信貸(香港)有限公司的代表及證監會持牌人，並無持有相關上市公司的任何財務權益。本文內容不構成要約、建議或促使任何人士提呈買賣或認購任何證券。結構性產品價格可升可跌，投資者或會蒙受全盤損失。結構性產品並無抵押品。如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部份或全部應收款項。牛熊證備強制贖回機制而可能被提早終止， R類牛熊證之剩餘價值可能為零。過往表現並不反映將來表現。投資者應瞭解風險，並諮詢專業顧問及查閱有關上市文件。瑞信之聯屬公司為結構性產品之流通量提供者，亦可能是唯一報價者。）

瑞信香港認股證及牛熊證銷售主管

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[何啟聰]