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陳永傑：聯儲鷹派成員力撐不減息

標籤：陳永傑

【明報專訊】美國聯儲局在5月初的議息經已加息0.25厘，不少人及美元利率期貨預期今年尾段時間有機會減息，聯儲局鷹派成員則力撐不減息。美國經濟及通脹有放緩迹象，鷹派成員很可能力撐到本年底或明年初才願意放手減息，讓息口回落。

紐約聯儲銀行行長威廉斯表示，當地通脹壓力仍然太大，相信聯儲局正處於正確路徑，將通脹壓低到2%目標。聯儲局沒有說過會停止加息，表明有需要時將會再加息，又指利率今年不大可能調低。

調查顯示，美國民眾對聯儲局主席鮑威爾的信心減退，為23年以來最低。由蓋洛普對1013名美國成年人進行的年度調查顯示，只有36%受訪者對鮑威爾有信心，是2001年蓋洛普開始此項調查以來最低。民眾對鮑威爾信心減退，原因是他太過堅持加息，去年曾經連續4次重手加息0.75厘，不顧民眾苦况，令民眾不滿。

聯儲局理事傑佛遜指出，美國經濟正以一種有序方式放緩，並指通脹回落，經濟亦有機會繼續擴張。傑佛遜未有評論對利率政策的看法，但指出局方日前公布的一項調查顯示，近期銀行收緊信貸標準是美國處於經濟周期的典型現象，也是聯儲局貨幣緊縮的自然組成部分。

儘管通脹有所回軟，但跌幅緩慢，紐約期油每桶仍在70美元以上爭持，通脹尚算堅挺，聯儲局在通脹頑強之下，不敢減息亦無可厚非。美國現行息口，可能維持至年底無大變化，令營商、投資市場只屬平穩，待得通脹進一步回落，減息才可進行。減息或許配合明年美國總統拜登大選攻勢出擊，環球股市樓市稍後才受惠。

中原地產亞太區住宅部總裁

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[陳永傑]