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廖偉強：人才湧港 豪宅租務吐氣揚眉

標籤：廖偉強

【明報專訊】大部分人的一生當中，都希望能夠追求更高的層次，例如在讀書的階段，希望能夠進入名校，預備進入大學之前，大部分人的理想都會選讀層次及地位比較高的學科，例如是醫科、法律、會計及建築等。

當進入社會工作的時候，能夠賺到生活所需之後，便希望擁有名表、名牌手袋或汽車等；能力範圍容許之後，就會挑選更為奢侈的品牌，提升自己的身分、地位及滿足感。根據《福布斯》在今年3月最新統計，現時世界首富是頂級奢侈品公司LVMH集團的董事長，估計總資產達到2100億美元；由此證明，除了香港之外，世界各地大部分人對奢侈品牌的追求及渴望都非常熱烈，除了可以表現及滿足自己的身價之外，更重要的是身分的象徵。房地產亦不例外，大部分富豪級數的人，都希望能夠進駐傳統地段豪宅區域或公認為豪宅區域的地方，因此，大部分大都會城市的核心地帶都會有豪宅的供應，而這些單位的價格當然是天文數字。

過去幾年，香港受到社會事件所影響，流失了很多香港人他去別國，政府為了挽回人才，引入不同的專才計劃，其中包括高端人才通行證計劃（「高才通」），短短幾個月，申請的人數已經超過6萬，相信數字還會繼續增長，這批人士短期之內未必個個都會買樓（因為需要住滿7年才可以退稅），但是租樓是必然的。

今次吸納人才很多都是高端分子，相信部分家庭背景亦非同小可，對豪宅租賃的需求自然會增加，所以，最近豪宅的租賃顯著急升，租金亦開始穩定下來，兼且有輕微上升的迹象。筆者相信隨着大量人口的湧入，豪宅租金必定可以更上一層樓，鬱悶的豪宅租務市場，今次可以吐氣揚眉了！

利嘉閣地產總裁

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[廖偉強]