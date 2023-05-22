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布少明：樓巿啟動雙循環效應

標籤：布少明

【明報專訊】近日，有投行報告指出本港樓價或於下半年或調頭向下，主要理由是近日的二手成交放緩。其實，本年截至5月18日，一手私樓及二手住宅註冊量合共錄得23290宗，較去年同期的17917宗大幅上升約三成。近日多個新盤銷情均理想，樓市的動力其實未見大幅減弱的迹象，如單從二手交投放緩就推斷樓市增長的動力減慢未免有失偏頗。隨着着通關的威力日漸發酵，本港的經濟活動已逐漸復常，零售及旅遊的數據均表現理想，多家大行已上調本港全年GDP增長預測。預計經濟持續增長將增強市民對置業的信心，推動「內循環」生生不息，為樓市帶來強勁的支持。

「內循環」之外，下半年港樓還有望受惠於「外循環」的加快啟動，亦即是中外資金流入樓市，尤其不可忽略的是，「新香港人」入市為樓市帶來的新動力。由新香港人搶閘入市的個案，這趨勢於今年首季更加明顯。

另政府積極推出多項措施吸引人才來港，包括擴大人才清單，涵蓋專業由13項大增至51項，相信今年來港投資移民的細節亦將會落實。政府為吸納人才而扭盡六壬，不排除未來有更多的相關措施，增加香港對中外人才的吸引力。相信下半年來港的專才數目將會持續增加，當中部分勢成為本港樓市生力軍，加速港樓的「外循環」啟動。隨着來港專才來港工作及生活，即時為本港帶來新增租住需求，支持租金向上。

疫情已去，樓市復常已成事實。展望下半年樓市，料受惠於「內外雙循環」加快啟動帶來的動力，交投有望持續向好，特別是新盤，在發展商「求量不求價」的政策之下，相信會繼續成為樓市的焦點，二手業主有見新盤交投熾熱，亦不會大幅減價求售。

美聯物業住宅部行政總裁

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[布少明]