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馬泰陽：花旗料樓巿調整不足懼

標籤：馬泰陽

【明報專訊】統計顯示示，2023年首4個月新盤銷售錄4476宗，較去年同期的1995宗增加約124%。4月不少市民外遊，令新盤市場暫時停頓，假期之後購買力已恢復，4月全月成交錄1008宗，雖然較3月逾2000宗有所回落，不過自5月開始，發展商連環推盤，再次帶動整體的樓市氣氛。

5月份發展商一浪接一浪推售新盤，帶動市場入市氣氛，預料整個5月將有逾10個新盤登場，涉及約5630伙，次季多個新盤魚貫登場，預期樓市焦點集中一手市場，短暫吸納二手市場購買力。值得注意，今年度財政預算案公布調整住宅印花稅稅階，1000萬元以下的單位均受惠，而300萬元或以下上車盤印花稅更降至100元，並可以追溯至2月22日，相信對置業人士有一定幫助。

隨着聯儲局主席鮑威爾暗示加息接近尾聲，加上新盤開價克制，令二手受壓。 整體住宅市道方面，新盤近期交投氣氛持續升溫，令買家入市意欲高企，相信優質新盤將會繼續獲得市場青睞，加上預期5月有不少大型新盤緊接推售，當中大埔白石角University Hill第2B期次輪銷售仍火速沽清，反映市場仍有一定的購買力，為次季新盤成交增添動力。若銷情理想，預計5月一手成交量約1000至1300宗，較4月份增約三成，料第二季約4000宗，較首季約3470宗增加逾15%。

另外，雖然花旗發表報告指本港樓價或於下半年向下調整，但筆者認為本港樓市因受惠中港通關、經濟復蘇、預料息口將會見頂、政府「搶人才」政策等等不同利好消息下，為樓市帶來動力，持續向好，預期今年全年一手成交將會錄得約1.5萬宗，雖然未及旺市，按年仍有逾六成增長。

香港置業行政總裁

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[馬泰陽]