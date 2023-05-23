港1個月拆息續升 料短期續高企

匯豐料美明年次季才減息

6月底銀行半年結臨近，昨日1個月港元拆息升見5個月新高，較上周五升8.17點子（1厘等於100點子）至4.775厘，上周五創16年新高的隔夜拆息則稍為回落25點子至4.712厘。

雖然利率期貨市場主流預期，聯儲局月初加息後將會暫停，年底前啟動減息，不過范力民指美國通脹相當強韌，美國仍有再加息一次的風險，而減息周期要到明年第二季度才開始，他又指港元最優惠利率不會短期內下跌。

港匯亦在本月初自7.85的聯匯弱方水平反彈，昨日報7.826，雖較上周五回跌99點子（1元等於1萬美元），不過仍然明顯高於月初水平。匯豐亞洲外匯分析主管周淑芬指出，去年香港經濟比美國經濟弱，令港息追趕美息較慢，不過隨着今年香港經濟復蘇，令港息將更為持續地趕貼美息，預期港匯會保持在聯匯區間的中位水平（即約7.8）。

匯豐早前將今年香港經濟增長預測上調至5%，匯豐環球研究大中華區首席經濟師劉晶預期，今年本港消費總額可按年增長25%。內地旅客目前來港旅遊恢復較慢，不過他們預期下半年可恢復至疫前水平，全年計則回復至疫前的三分之二，為零售帶來穩定支持。雖然高息影響私人投資，不過政府投資和內地客來港置業，仍可為本港投資帶來不錯的支持。