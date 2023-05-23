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銀娛上季經調整EBITDA錄19億 升逾2倍

【明報專訊】濠賭股銀河娛樂（0027）2023年第一季度經調整EBITDA為19.1億元，按年升2.32倍，扭轉2022年第四季LBITDA（EBITDA虧損） 1.6億元情况。

收益升72% 擁213億淨現金

2023年第一季度淨收益為70.5億元，按年升72%，按季升1.42倍；集團指農曆新年黃金周的業務展現出穩健的需求。截至第一季末，現金及流動投資為287億元，淨現金為213億元，負債為74億元，主要反映持續的庫務利息收益率管理策略。

集團首季博彩收益總額60.7億元，按年升79%，按季升2.33倍。中場博彩收益總額為49.3億元，按年升86%，按季升2.14倍。轉碼博彩收益總額為7.94億元，按年升40%，按季升436%。角子機博彩收益總額為3.37億元，按年升1.08倍，按季升2.27倍。

澳門銀河為集團的主要收益及盈利貢獻來源、經調整EBITDA為18.5億元，按年升1.56倍。經調整EBITDA利潤率為35%。集團指，第一季度因員工不足，以致只有大約60%客房提供服務，而這些客房的入住率基本達100%。

至於澳門星際酒店首季經調整EBITDA為2.16億元，扭轉2022年第一季度LBITDA為5800萬元的情况，第一季度酒店入住率為96%。

次季新設施開幕 料增長更大

集團展望2023年第二季度，更多設施投入使用，聘請更多員工，航空和船務的承載力提升，包括銀河國際會議中心、澳門銀河萊佛士和澳門安達仕酒店等新設施開幕，預計屆時將會見到更大增長。