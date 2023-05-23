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官媒降溫：中特估非直接增國企估值 高盛指受惠市值重估 料約有兩成升值空間

【明報專訊】近期簡稱「中特估」的中國特色估值體系概念備受市場追捧，但內地官媒《中國經濟日報》發表評論文章為中特估熱潮降溫。文章指探索建立中國特色估值體系不可簡單、直接提高國企估值水平，引導資金推動股價短期迅速上漲亦「不符合資本市場一般規律」，「不符合國企持續健康發展」。大行高盛仍相對樂觀，最新報告指有關「中特估」概念仍未有一個官方定義，但受惠市值重估，相關國企估值料有約20％提升空間。

明報記者 陳麗歡

官媒評論指出，引入資金驅動短期股價上升與中央打造一個規範、透明、開放、有活力、有韌性的資本市場要求相悖。文章又指出，估值高低直接顯現市場對上市公司的認可程度，不論國企或民企，市場最終衡量的是經營效益和能否持續穩定地創造價值。更完善的公司治理和更有效的盈利模式，才是「中特估」的應有之義。

官媒倡國企練好內功 完善治理

文章又指出，國企應練好「內功」，完善治理和提升競爭力，同時又要運用資本市場工具，推動專業化、產業化重組整合，讓市場更好認識企業內在價值。另高盛報告分析指，過去幾個月，具中特估概念的國企股表現跑贏大市，反映投資者對該概念仍處於探索、理解階段，尚未有官方定義，無疑較高的國企估值對持有大量國企股份的內地政府有利，但相信任何估值提升，都會需要基本面因素配合，與其估值匹配。該行又指，國企估值正接近歷史低位，與環球市場其他國有企業估值比較亦較低。該行估計，未來技術投資、優化效率和股東回饋可助國企釋放更多上行潛力，相信平均有20％的提升空間，最樂觀情况可有五成的升值空間。

港股升227點 匯豐：年底看22490

港股方面，匯豐證券策略亞太區主管林傳英（Herald van der Linde）預期 至今年底恒指目標價為22490點，較現時有14%升幅。他表示，內地和香港經濟正恢復，而港股對債券收益率相當敏感，若債息今年下半年下跌，將有利港股。林又預期，未來一年美國國債孳息率將會下降，將對銀行不利，因此對金融業看法審慎中性，也對出口導向行業型包括能源、科技看法中性。港股昨日走趨反覆向好，但未能突破2萬點關口，收報19678點，全日升227點或1.2％，成交額939.78億元。恒生科技指數收報3903點，全日升81點或2.1％，成交額228.13億元。