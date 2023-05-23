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On-us推電子優惠券助企業減碳

【明報專訊】ESG熱潮不斷，B2B電子現金券方案供應商On-us宣布，推出電子優惠券碳足迹計劃方案及減碳認證，以吸引企業客戶擴張多元化的ESG方向。相比起傳統的紙張禮券，On-us主要與各金融機構推銷電子禮券，以助企業達至ESG減碳目標。聯合創辦人及首席策略官張可玲表示，透過電子禮券代替實物送贈及紙本禮券，可推動各行業可持續發展。

代替實物送贈及紙本禮券

張可玲表示，On-us會根據國際標準「 ISO 14067:2018 」制定，從原料、運輸、使用（印刷）及處置4個方面計算一張禮券的碳足迹。各大金融機構每年均會向客戶送贈不少禮券，她表示，一般而言一張紙本禮券由製造、使用、棄置整個過程會產生12.5克碳足迹，但通過電子形式發出只需0.3克，兩者碳足迹排放相差可超過40倍。以有關量化指標向企業推廣電子優惠券可達至ESG的減碳目標。

她表示，目前本港有七成保險公司和各大型銀行均屬On-us的客戶，金融機構普遍平均購買10萬張禮券，若選擇電子禮券，可節省1250千克的碳排放量，相等約27棵樹。

她又表示，On-us新增多個NGO合作方案，如愛護動物協會和地球之友，讓終端消費者選擇使用禮券項目時不再限於零售和餐飲，亦可選擇關懷社會。

明報記者