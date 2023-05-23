港急需拓綠色金融 力保金融地位

撰文：施涵博士

香港大學中國商業學院ESG中心主任

在2023年4月，Z/Yen集團發布了另一項較少受到關注的研究——第11期全球綠色金融指數（GGFI）報告。根據此份研究，新加坡世界排名上升到第11名，首次當選亞洲第一，與排名15的首爾及排名20的上海，一起成為亞洲地區進入全球前20的三個城市。相比之下，香港在世界排名第37，亞洲排第9，與新加坡相差26位。這一結果表明，新加坡在綠色金融方面已經明顯領先於香港。遺憾的是，兩地在綠色金融發展的差距所受到的關注，卻遠低於對其在全球金融中心排名高低的重視。

隨着全球應對氣候變化行動的進展，綠色金融迅猛發展，正在深刻地重塑全球金融發展格局。根據Z/Yen集團第11期全球綠色金融指數報告，全球綠色金融指數與全球金融中心指數之間的相關性高達0.897。這一結果也表明，綠色金融已經成為全球金融中心競爭的新焦點。因此，香港需要採取切實行動，通過提高其全球綠色金融指數的排名來保持其領先的全球金融中心地位，甚至重新奪回亞洲金融中心龍頭老大的位置。

內地目標碳中和 港擁獨特機遇

香港特區政府宣布在2050年前實現碳中和，而中國內地承諾在2060年前實現碳中和。香港作為中國內地與全球金融市場溝通的橋樑，其獨特的地理和文化優勢為中國內地企業提供了便利的綠色融資和投資管道，並為發展香港綠色金融提供了獨特機會。

首先，香港可以利用香港交易所對上市公司的規範化要求，通過提高在港交所上市的1400多家內地企業的ESG管理與資訊披露水準，推動這些上市公司及其更大的供應商群體向綠色低碳經濟的轉型，進而為促進中國企業開展ESG管理、加速碳中和轉型起到重要作用。

港可推綠色保險等創新產品

其次，中國內地以及香港實現向碳中和的轉型存在着巨大的綠色金融缺口，這為香港金融服務業提供了巨大的商機。根據世界經濟論壇2022年7月發佈的一項研究結果，中國要在2060年前實現碳中和，每年的綠色金融資金缺口達到1.1萬億元人民幣。香港作為國際金融中心，可以為綠色金融提供創新的金融產品和服務，包括綠色保險、綠色投資等，來幫助彌補上述綠色金融缺口。這對香港綠色金融的發展既是責任，也是機會。

第三，香港可以發展連接中國內地與世界的碳交易市場，尤其是自願性碳交易市場。香港的特殊地理位置、完備的金融基礎設施和獨立的司法仲裁體系，使其具有連結中國內地與世界碳交易市場的巨大潛力。內地是全球最大的碳排放國家之一，與內地合作發展碳交易市場具有廣闊的發展前景。香港的金融服務業一直以來具有創新能力，可以不斷推出新的金融產品和服務，為碳交易市場的發展提供支援。

ESG人才短缺成發展瓶頸

事實上，香港的綠色金融發展更多地受到綠色金融質量滯後的拖累（見表）。而影響香港綠色金融品質的主要因素之一，就是其ESG人才嚴重不足。ESG人才的缺乏會限制香港綠色金融的發展，因此，盡快解決ESG人才不足的瓶頸是發展香港綠色金融的前提之一。

ESG人才需要具備下列特點和要求：1）具備全面的ESG知識和技能，熟悉相關法規和政策，能夠開展ESG風險評估和管理。2）具備跨學科的背景和能力，尤其是兼具文理科訓練，能夠在不同領域間進行協調和溝通。3）具備良好的溝通和管理能力，能夠與內部和外部的利益相關者保持良好的溝通和合作關係。4）具備創新和解決問題的能力，能夠提出和推動創新的ESG解決方案。5）具備批判性思維能力，能夠去除噪音，發現事物本質。除了上述特點外，ESG人才還需要具有對人類未來命運的深刻關懷與責任。

香港曾經也面臨金融人才短缺的問題。為此，香港利用其優越的薪酬、優質的生活品質和多元文化交匯等特點，從其他國際金融中心吸引了大批優秀的金融專業人才。然而，ESG人才短缺是一個全球性現象，能夠用中文交流的ESG人才更加稀缺。因此，香港迫切需要利用自身高等教育的優勢，加強本地ESG人才的培訓和教育，提高香港和中國內地人才的素質，以解決ESG人才緊缺問題。

本地大學商學院助培養ESG人才

鑑於ESG人才培養的高難度與長期性，香港本地大學的商學院將在為香港和中國內地培養緊缺ESG人才方面發揮不可替代的關鍵作用。為此，香港本地大學的商學院需要開展下列幾方面的改革與發展。

首先，商學院需要將ESG和可持續發展全面納入各專業課程設置中，以幫助未來的商業領袖具備基本的可持續發展理念與技能。

其次，商學院需要開設ESG/可持續商業發展的專業系統課程。目前，零星的ESG課程遠不足以培養跨學科的高層次ESG人才。因此，香港本地大學的商學院需要向歐美等國的知名商學院學習，開設可持續商業、綠色金融、ESG戰略管理等系統專業學位課程。例如美國耶魯大學管理學作為國際金融中心院和環境學院聯合推出MBA和MEM（環境管理碩士）雙重學位，用3年時間培養出跨學科的可持續商業高端人才。

倡金融企業伙大學建ESG研究機構

第三，香港特區政府和金融企業應出資與本地大學合作，建立綠色金融與ESG研究機構，以搭建一個學術機構和金融機構的合作平台，引進可持續商業和綠色金融領域的學術帶頭人，在全球範圍內積極開展與世界一流大學的合作，快速提升香港在ESG及綠色金融領域的研究和教育水準。

第四，香港的大學應在促進創新和創業的活動中，加大支援學生和教師開展綠色技術、產品和商業模式的研究和創新，推動綠色創業，強調雙創專案的正面社會影響，為香港和中國內地的可持續發展做出實質性貢獻，比如，香港大學中國商業學院舉辦的《2023香港大學全國創新創業大賽》便把ESG評估加進去評分標準裏（大賽詳情：https://icb.hku.hk/chs/news/detail/news-202300324）。

總之，隨着全球向2050淨零轉型不斷發展，綠色金融發展水準愈來愈成為未來全球金融中心的核心競爭力。香港本地大學特別是商學院在未來ESG人才培育、中國本土化ESG體系建設方面亟需改革，以發揮其不可或缺的關鍵作用，為香港綠色金融的發展提供堅實的人才支援。