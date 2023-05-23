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Meta違私隱 遭歐盟重罰百億 向美傳用戶數據嚴重違規 須刪已儲存信息

【明報專訊】facebook（fb）母企Meta（美：META）因向美國傳送歐盟用戶的數據，違反歐盟的用戶數據保護條例，被歐盟判罰12億歐元（約102億港元），是歐盟私隱相關罰款的最高紀錄，超越亞馬遜（美：AMZN）去年因違反私隱條例而被判7.46億歐元的罰款。除了判處破紀錄的罰款，歐盟的私隱保護機構亦下令fb的歐盟業務，須在5個月內停止向美國傳輸歐盟用戶的數據，並在6個月內停止處理，並刪除所有已儲存的歐洲公民信息。

在愛爾蘭設立歐洲總部的Meta，被愛爾蘭數據保護委員會（DPC）批評其旗下的fb跨境數據傳輸，沒有充分保障歐盟用戶的基本權利。歐盟法院早於2020年以憂慮美國監控為由，裁定歐美的「私隱保護盾」（Privacy Shield）數據傳輸協議無效，惟Meta仍繼續向美國傳送歐盟用戶的數據，並在美國的伺服器儲存相關數據，使美國的監管機構可接觸到相關數據，而歐盟公民卻缺乏有效的法律途徑，向美方的監控提出反對。

Meta歸咎美歐法律矛盾

歐洲數據保護委員會（EDPB）主席Andrea Jelinek 指出，Meta的侵權行為非常嚴重，因為它涉及系統性、重複和連續的數據傳輸，由於fb在歐洲擁有大量用戶，因此傳輸的個人數據量巨大，今次史無前例​​的罰款，將向科技行業表明嚴重違規行為帶來的深遠後果。

Meta全球事務總裁克萊格（Nick Clegg）將問題歸咎於歐洲與美國的法律矛盾，質疑數以千計企業在歐洲也有類似做法，唯獨Meta被開刀。Meta的聲明稱，罰款「不合理，且不必要」，並將為無數其他公司開創危險的先例，將對裁決提出上訴，並尋求暫緩執行處罰命令，因為預計美國與歐盟快將有望就數據傳輸達成新的協議。

去年10月，美國總統拜登簽署了一項行政命令，詳述白宮將採取措施，以遵守目前正在談判的歐盟與美國數據私隱框架。市場人士指出，在歐美達成新的協議前，今次裁決可能令美國的廣告、人工智能、人力資源和雲服務等行業，受到跨大西洋數據傳輸限制的影響，為美國政府加快完成相關數據傳送協議增添壓力。

廣告收入面臨威脅

由於新協議尚未推出，Meta上月曾警告，如果歐盟禁止其向美國傳送數據，其全球廣告收入10%將面臨威脅。Meta去年曾威脅，若不能向美國輸送數據，將嚴重影響其經營模式，可能退出歐盟市場。fb目前向逾2.55億歐盟用戶提供服務。

Meta及許多美國科技企業，都在美國經營主要數據中心，並將數據由歐洲傳送至美國處理。與Meta關係密切的人士向《華爾街日報》稱，Meta可能嘗試重新設計其系統，將大部分歐洲用戶信息保留在歐洲，但這做法可能極為複雜。

fb的數據傳送爭議始於10年前，美國國家安全局（NSA）前承包商斯諾登（Edward Snowden），披露了NSA稜鏡計劃（PRISM）監控國內外網民及外國政要的秘密信息，引發奧地利私隱活動家Max Schrems就美國的監控風險訴諸法律，並爭取將歐盟公民數據儲存於歐盟境內。

（綜合報道）

[國際金融]