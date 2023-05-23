俄羅斯民航受累制裁 三成直升機或停飛

其中，烏克蘭和歐美全面停止供應發動機及其他航空零部件，更令俄羅斯民航業深受困擾。雖然俄羅斯官方一再拍心口保證可以用國產零部件代替，但有俄羅斯航空公司公開表示，若情况沒有改善，在一年之內，旗下的直升機將有三成被迫停飛！

發動機及零部件被斷供

據《莫斯科時報》引述俄羅斯官方媒體RBC的報道稱，俄羅斯第四大航空公司兼最大的直升機營運商Utair的負責人Andrei Martirosov，於5月18日在HeliRussia論壇上表示，若發動機和其他必要航空零部件的供應問題沒有改善，在一年內，該公司的直升機將有三成被迫停飛。

他更認為，俄羅斯其他營運商的情况不會比該公司好，只會更差。據悉，烏克蘭發動機生產商「馬達西奇」（Motor Sich）一直都是俄羅斯的主要發動機供應商。可是，自從俄羅斯在2014年初吞併克里米亞之後，烏克蘭政府就要求「馬達西奇」停止向俄羅斯供應發動機。但「馬達西奇」當時考慮到公司收入等現實問題，並未全面切斷和俄羅斯的合作關係，仍然繼續履行之前簽訂的合約，為俄羅斯多家直升機生產商供應發動機，只是停止向俄羅斯供應軍用定翼機的發動機，以及驅逐艦使用的燃氣輪機（Gas Turbine）等。

至於歐美國家，當時的禁運就已經相當嚴厲。由那時起，俄羅斯自行研發的支線客機Superjet 100和幹線客機MS-21，都無法再獲得歐美的發動機和航電系統等關鍵零部件。到了去年2月底，俄羅斯全面攻打烏克蘭之後，「馬達西奇」和歐美企業就更加全面停止向俄羅斯供應發動機和其他航空零部件。於是，俄羅斯的民航業只好倚靠庫存的零部件，甚至用到「拆東牆補西牆」的方式來維持營運。

據報道，早在俄羅斯入侵烏克蘭之前，該國的直升機生產商已經按照普京政府的指示，普遍增加了零部件採購量，備足了一年的庫存。然而，戰事並不像普京當初想像般可以速戰速決，打了15個月，仍然處於膠着狀態。因此，俄羅斯的直升機生產商現時普遍都面對發動機和其他關鍵零部件短缺問題。

雖然俄羅斯的官員曾經多次拍心口保證，可以用國產零部件全面取代烏克蘭和歐美的零部件，但自行研發零部件需要很多時間，單是最優先的軍艦用燃氣輪機以及Superjet 100和MS-21客機的完全國產化工作（後兩者可能還未全部完成），便已經消耗了其軍工企業很多精力。這還未計為該國航空公司擁有的波音和空中巴士客機解決零部件問題。此外，還需要不斷補充戰爭中消耗的各款戰機、直升機、導彈和其他彈藥等。所以，Utair負責人的言論並不令人意外。

民航機「帶病飛行」 意外恐升

據報道，俄羅斯杜馬亦在5月17日討論過俄羅斯航空業面對的問題。有調查報告指出，因為零部件短缺問題，俄羅斯很多航空公司都被迫違反安全規則，例如批准使用壽命已經過期的零部件。自從去年春季以來，這些公司一直要求員工不要在飛行日誌中輸入設備缺陷問題，經常讓客機「帶病」飛行。去年俄羅斯民航業一共有22022班次這類航班。至今未發生重大意外，應要「還神」。

除了發動機和發動機配件，機翼的機械控制系統和液壓系統亦相當短缺。甚至連客機洗手間內的抽真空設備，本來按規定每3個月就需要更換，現時亦普遍延長至6個月也不更換。有俄羅斯專家擔心，該國民航業將會重複伊朗的經歷，因為制裁而出現高事故率。

傳中俄達成引進生產直升機大單

但奇怪的是，內地媒體最近卻紛紛流傳，中俄已達成一宗航空業大交易，中國企業將會引進俄羅斯直升機生產商Kamov的設計和技術，在太原生產其輕型直升機Ka-26的改進型Ka-226，數量至少達到200架。

其實，Ka-26早在1969年開始量產，其基礎設計已經過時。雖然印度陸軍曾經計劃採購其改進型Ka-226的衍生型Ka-226T（採用法國發動機），但去年初俄烏戰爭爆發後，印度考慮到和歐美的關係，亦決定將交易凍結。

筆者認為中國研製直升機的能力遠遠超過印度，實在沒有理由採購這種輕型直升機。這宗交易既無必需或急需，曝光時機亦極不恰當。中國若在這時送出一張引進生產的大訂單給俄羅斯的軍工企業，恐會被歐美解讀為在經濟上或者零部件上協助俄羅斯。

這時傳出這種新聞，若不是內地機構的負責人不智，就是俄羅斯繼去年2月的「無止境、無上限、無禁區」聲明之後，再一次將中國「擺上枱」。總之，就是萬萬不可。

明報記者 薛偉傑

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