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阿里健康轉賺5.33億 勝月初盈喜

標籤：經濟

【明報專訊】阿里健康（0241）公布截至今年3月底止全年業績，扭虧為盈，由上年度蝕2.66億元（人民幣，下同）轉賺5.33億元（見表），高於月初盈喜預料的至少4.5億元。期內阿里健康收入按年增加三成或62億元，為扭虧關鍵。

期內阿里健康收入錄267.6億元，按年漲三成，帶動毛利錄得57億元，按年增38.8%或15.9億元，即使毛利率升幅不大，僅改善1.3個百分點至21.3%，但足以帶動全年扭虧為盈。阿里健康經調整利潤則錄7.51億元，對比上年度為虧損3.94億元。

收入大增三成 扭虧關鍵

集團表示，收入增加，關鍵是期內醫藥自營、醫療健康及數字化服務兩大業務快速增長。其中佔比最大的醫藥自營業務，分部收入按年增31.7%至236億元，主因是擴大與藥企合作的處方藥銷售規模，以及進一步改善用戶體驗；醫藥自營用戶會員人數增47.4%至7500萬人。

互聯網醫院慢性疾病用戶近900萬

至於醫療健康及數字化服務業務，分部收入按年增幅達45.7%至9.33億元，收入規模仍較小。集團的追溯平台業務「碼上放心」，拓展更多增值服務，進一步滲透到流通領域，提高在零售點的覆蓋率。集團表示，此業務以阿里健康互聯網醫院為載體，以在線問診、覆診開方等服務，為慢性疾病患者、醫生和藥企搭建服務，期內服務的慢性疾病用戶人數近900萬，按年增35%，人均用藥時長亦按年急升。

另一業務，醫藥電商平台，當中包括從阿里集團收購的藥品、保健食品等電商業務，分部收入則錄22.4億元，但增幅相對較慢，僅得10.5%。阿里健康昨日績前跌0.2%，收報4.89港元。