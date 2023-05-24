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第一公民銀行控匯控搶人竊機密

標籤：經濟

【明報專訊】第一公民銀行收購矽谷銀行後，控告矽銀英國的新東主匯控（0005）策謀搶走一流銀行家及機密，擬搶走員工涉42人，該批員工半小時內全數遞辭職信，不少與科企客戶有關。第一公民銀行指計劃由一名矽銀前資深銀行家策動，第一公民向匯豐索償逾10億美元。

索償逾10億美元

據加州法庭文件顯示，美國矽銀資深管理層David Sabow在匯控收購矽銀英國業務數日後，加入匯控，並主導大舉挖角，計劃名為「殖民地計劃（Project Colony）」，搶得的員工中，都與不少科網客戶有良好關係，並掌握詳盡資料。該42名員工於4月9日傍晚30分鐘內遞交辭職信，即時生效，文件指出，David Sabow預料挖角後，相關部門盈利有望首年錄6600萬美元，第五年有望達近13億美元。

事件發生時，第一公民銀行收購矽銀才約兩周，其時稱希望維持矽銀與科企及初創企業的緊密關係。

第一公民銀行在文件中指出，該行心血因矽銀管理層背叛而受損，又斥數十名銀行家集體辭職，違反受信責任及忠誠責任。該行指匯控「盜竊和濫用機密、專有和商業秘密信息、擾亂第一公民銀行的業務運營、不公平競爭和非法行為應受譴責」，要求匯控大額賠償逾10億美元，以作補償和懲罰。

另外，匯控委任鄭維新為獨立非執行董事，於上周五（19日）起履新，鄭維新亦會出任薪酬委員會和風險管理委員會成員。現時鄭維新任永泰地產（0369）副主席兼行政總裁，也是逸蘭酒店及公寓管理主席。