日收緊半導體設備出口 日股終止8連升 新規7月底生效 中國晶片業指限制力度超美

投資者憂慮日本晶片行業出口受阻，刺激獲利盤湧現，電子類股受壓。日經指數昨終止連續8天的升勢，收市微跌0.4%。東證指數抹去原本的升幅，昨收市跌近0.7%。在港掛牌的內地晶片股昨亦普遍下滑，中芯國際（0981）跌6.4%、華虹半導體（1347）跌4.6%、上海復旦（1385）跌近2%。

23類產品出口前須申許可

日本經濟產業省稱，新增的23類受管制產品，除了涉及極紫外線（EUV）光刻機及3D晶片堆疊相關的設備以外，還包括用於晶圓清洗、成膜、熱處理、曝光、蝕刻和檢查等設備。新措施沒有表明針對中國或其他國家，但全部23項新增受管制產品，出口前都須單獨申請許可證。

對於日本政府正式公布針對半導體製造設備的管制內容，中國商務部表示，這是對出口管制措施的濫用，是對自由貿易和國際經貿規則的嚴重背離，中方對此堅決反對。商務部指出，日方公布的措施，將嚴重損害中日兩國企業利益，嚴重損害中日經貿合作關係，破壞全球半導體產業格局，衝擊產業鏈供應鏈安全和穩定。

國家商務部：嚴重損害兩國企業利益

去年10月，美國開始禁止14納米或更先進製程的晶片製造設備向中國企業出口。在個別情况下，16納米製程的晶片生產設備也受到禁止。《金融時報》指出，相比下，日本的禁令更嚴厲，連45納米製程等基本晶片的生產設備也受到限制，包括尼康（Nikon）生產的浸沒式光刻機（Immersion Lithography）等設備，理由是部分技術也可用於生產先進晶片。

代表900家企業的中國半導體行業協會上月警告說，日本限制的出口設備範圍太廣，可能會影響成熟製程晶片的供應鏈。不過美國3大晶片設備製造商應用材料（Applied Materials）（美：AMAT）、科林研發（Lam Research）（美：LRCX）和科磊（KLA）（美：KLAC）表示，美國商務部仍准予出口製造老舊製程晶片的設備。

一名接近荷蘭光刻機巨頭ASML（美：ASML）的人士表示，該公司仍在等待荷蘭政府的最終細節，預計該國政府將在7月中之前，闡明出口限制措施。這名知情人士稱，日本政府較荷蘭走得更遠，日方的意思是，所有產品都要申請出口許可，問題是日本政府會否批出許可證。

《金融時報》引述一名與晶片製造商密切合作的中國官員稱，ASML預計只會對生產先進晶片的設備實施限制，而其規模較小的競爭對手尼康，將在日本面臨更廣泛的限制。不過尼康預計，日本的出口管制對當前2023至24財年的營收不會產生影響。東京威力科創（Tokyo Electron）（日：8035）則預計，今年年度收入將按年下降23%，但沒有評論這些跌幅有多少歸因於出口管制。

日官員：企業可通過審查獲出口許可

日本政府官員稱，日本出口控制的覆蓋面更廣，不過單憑規格要求，難以判斷哪些限制最嚴格，因為企業仍可通過審查程序，獲得出口設備許可。研究公司TrendForce的數據指出，未來3年，28納米或以上製程的晶片，將佔全球晶圓代工廠產能的75%至80%。

（綜合報道）

[國際金融]