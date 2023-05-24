美綜合PMI初值54.5 見13個月高位

製造業PMI跌至48.5 再陷收縮

提供休閒和酒店服務的供應商，受惠於消費者偏好由商品轉向體驗的改變。商業預期攀升至一年高位，企業對需求狀况變得樂觀，預示經濟可能避過衰退。不過Dow Jones Market Data的數據顯示，自去年7月5日以來，美國兩年期國債孳息率，與10年期國債孳息率一直處於倒掛，是1980年5月以來，持續最長的一次。

市場人士一直以長短期國債收益率差異，作為潛在衰退的指標。長期國債孳息率通常較高，因為投資者對未來的不確定性要求更高的回報。不過持續加息導致衰退的擔憂加劇，令債息出現倒掛。但摩根大通的分析師指出，股市和債市對於美國前景看法分歧。債市定價美國經濟衰退，而股市卻定價經濟可望軟着陸。利率市場預期美聯儲今年將會減息，股票市場卻將潛在減息，解讀為對風險資產有利，而這種差距可能會以股市下滑來收窄，因為減息只會在避險時發生，若利率繼續上行，將對股票市盈率和經濟活動造成壓力。美國兩黨的債務上限談判仍未達成共識，美股三大指數早段微跌。

（綜合報道）

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