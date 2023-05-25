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Facebook的內容報告上沒有告訴你的事

【Presented by：WAW Creation】為品牌客戶制定內容策略時，Facebook的季度內容報告是調整策略的好參考。今季的報告剛出爐，有幾點還是值得品牌Marketer深思。

Presented by：WAW Creation

觸及率再優化？

報告透露了最新Facebook Feeds的內容組成統計數據，根據2023年第一季度的數據，有70.5%的帖子觀看來自朋友、加入的群組或關注的頁面。18.8%的內容觀看來自Feeds中的推薦內容。剩餘的10.7%則來自於一些相對較冷門的功能，如Event等。品牌們還是專注做好優質內容，或可以考慮開拓群組，要是想從其他Facebook功能找到出路，基本上是不太可能。

Facebook內容仍要CTA

報告亦指出，不包含連結的Post佔觀看量的大部分，其中92.3%的觀看量都不包含連結。這一點則是可圈可點，我覺得觀看量跟自然觸及率相關，而自然觸及率是由Facebook控制，Facebook本身當然希望用戶留在其平台上。所以我仍然鼓勵品牌Marketers應考慮創作內容恆常加入CTA (Call to Actions)，其中一個可以考慮當然就是網站或是購買的連結。

用戶對內容期望的轉變

實事求事，創作高質量的內容仍然是賺取提升自然觸及率的關鍵。報告提到視覺內容照在Facebook上一直是最受歡迎的內容類型之一。Meta現在更加強調Reels和在Feeds中觀看短視頻，這都令Facebook和Instagram的整體使用時間上升。因此，Marketers應在內容策略中更多地使用視頻。現在的Facebook已經不再像最初八卦朋友發布個人更新的社交網絡，而更像是一個讓用戶吸收新聞、娛樂和知識的媒體平台。我認為這個轉變對品牌來說是一個好機會，只要品牌提供有價值的內容，就像傳統雜誌中廣告客戶提供的資訊一樣，值得一看，用戶還是願意看的。

這份Facebook的內容研究報告，隨着愈來愈多用戶投向Instagram，參考價值實在沒有以往的大。不過也是一個定時調整品牌內容策略的好提醒。更重要的是，品牌不應僅僅局限於單一平台，而是應該跨平台甚至在不同渠道上制定更高層次的策略。

Source: https://transparency.fb.com/en-gb/data/widely-viewed-content-report/

Dr. Bernie Wong

Social Stand創辦人，數碼營銷顧問，大學及培訓講師，電台節目主持

鍾情數碼廣告及內容行銷，自稱社交恐懼又活躍於社交媒體，不愛說話但主持電台節目廿載，廣告營銷課程講師卻鍾情學習新科技新技術，品牌講故佬一枚，日常為品牌做社交媒體內容行銷，在數碼媒體為品牌說故事！

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bernie@social-stand.com