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大灣區GBA專題：灣區港人診症支援 留意資助上限

【明報專訊】常聽老人家說小病是福，但當港人移居深圳或其他大灣區城市，便需要考慮醫療問題，特別是長者在內地退休，更需要小心考慮。香港醫務衛生局因應大家關心的醫療開支問題，正式推行「支援粵港澳大灣區醫院管理局病人先導計劃」，讓政府以資助方式為居於大灣區的合資格香港市民提供醫療支援，協助他們在香港大學深圳醫院接受診症服務，從而得到持續的醫護跟進。該計劃是推動跨境醫療服務的重要里程碑，既令病人免卻舟車勞頓返港醫病，同時有助紓緩香港公營醫療系統的壓力。

明報記者 龍彩霞

「先導計劃」是政府在新冠疫情期間推出的特別支援計劃之延續，政府表示會不斷優化及深化相關的醫療服務範疇，以切合身處大灣區的香港市民的醫療需要。按政府統計處資料顯示，截至2022年底，在廣東省通常逗留6個月或以上的香港永久居民有近53萬人。政府於2021年試行的「大灣區青年就業計劃」亦會恒常化地推行，預計未來將會有更多港人北上工作、生活或退休，進一步增加港人在大灣區醫療服務的需求。

特別支援計劃可轉先導計劃

當局稱，已參加「特別支援計劃」的病人，如有意參加先導計劃，可向港大深圳醫院提出申請，完成手續便可過渡至先導計劃；無意參加並希望回港覆診的病人，可向該院提出轉介到醫管局跟進。至於從未參與計劃或需更新個人資料者，現時起可向該院申請。

另外，在「先導計劃」下，合資格港人在香港大學深圳醫院每次接受指定門診診症服務需繳付100元人民幣診金，經醫管局核實的指定享有豁免醫療費用人士除外，餘下費用差額則由先導計劃資助，上限為2000元人民幣。

長者可港大深圳醫院用醫療券

近年政府讓合資格的香港長者，可以使用醫療券支付在香港大學深圳醫院（內地唯一合作醫院）指定科室提供的門診和醫療護理費用。現時，每名年滿65歲或以上的合資格長者，每年可獲發2000元的醫療券金額，每年未用完的醫療券金額可累積至其後年份使用，累積上限為8000元。

[活在灣區]