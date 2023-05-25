中海油：維持派高息 視乎股價回購 指歐美股東退場 現時星港中東投資者為主

明報記者 陳偉燊

有關負責人提及，在特朗普政府於2020年底宣布制裁前，原本中海油有75%流通股份在歐美投資者手上，當中歐洲及美國投資者各佔比30%及45%。但是當制裁實施後，美國投資者不能再沾手中海油股份，致股東結構有變，變成內地、香港、新加坡及中東投資者持貨為主。本報翻查彭博資料顯示，中海油頭五大機構投資者有三家為中資基金，易方達、嘉實及中庚基金各佔1.16%、0.53%及0.44%（見表）。另港交所數據顯示，北水現持有中海油已發行股本18.5%股份。

五大機構股東 中資佔3位

經此一變，中海油負責人指，過去兩至三年自美國退市，並且回到A股上市，儘管股本回報率比其他企業而言維持非常高水平及領先其他公司，甚至在此前宣布派發特別息（每股1.18元），股價已有上升，但是其港股一直被低估。他理解到，香港大市既不是很明白油氣企業，加上歐美投資者退出，當局提出「中特估」引起注視。不過，負責人仍認為：「這需要投資者、監管機構及公司努力去提高價值，亦要提升綜合競爭力」。他們在加強與投資者溝通同時，亦注重投資者回報，既繼續做到每年股息派發率不少於40%，亦視乎股價做好回購。

覓併購項目 年撥50億減碳節能

在大談「中特估」概念同時，該負責人明言，繼續尋求降本增效，例如在今年到後年將年產量按年遞增，今年目標達6.5億至6.6億桶油當量，到2025年增至7.3億至7.4億桶之外，甚至實現在打風的情况下繼續生產運作。集團亦有意在中亞、中東如伊拉克，甚至到南美尋求新併購項目。在今年計劃投入1000億至1100億元人民幣資本開支下，他們會在當中每年撥付50億元人民幣用於減碳及節能項目上。