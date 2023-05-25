moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

中海油：維持派高息 視乎股價回購 指歐美股東退場 現時星港中東投資者為主

標籤：經濟

【明報專訊】近期港股市場一度熱炒「中特估」（具中國特色估值）概念，中國海洋石油（下稱中海油）（0883）在本周一至三在深圳及珠海舉行資本市場調研及媒體參觀活動，相關負責人在席間，也大談傳媒及投資界關注的中特估概念。他們直言，自美國前總統特朗普政府實施制裁後歐美機構股東退出中海油投資，轉由香港、新加坡及中東投資者接手。今後若要提高集團的價值，需要投資者、監管機構及公司三方努力，集團亦會繼續維持派息比率在四成水平回饋投資者。

明報記者 陳偉燊

有關負責人提及，在特朗普政府於2020年底宣布制裁前，原本中海油有75%流通股份在歐美投資者手上，當中歐洲及美國投資者各佔比30%及45%。但是當制裁實施後，美國投資者不能再沾手中海油股份，致股東結構有變，變成內地、香港、新加坡及中東投資者持貨為主。本報翻查彭博資料顯示，中海油頭五大機構投資者有三家為中資基金，易方達、嘉實及中庚基金各佔1.16%、0.53%及0.44%（見表）。另港交所數據顯示，北水現持有中海油已發行股本18.5%股份。

五大機構股東 中資佔3位

經此一變，中海油負責人指，過去兩至三年自美國退市，並且回到A股上市，儘管股本回報率比其他企業而言維持非常高水平及領先其他公司，甚至在此前宣布派發特別息（每股1.18元），股價已有上升，但是其港股一直被低估。他理解到，香港大市既不是很明白油氣企業，加上歐美投資者退出，當局提出「中特估」引起注視。不過，負責人仍認為：「這需要投資者、監管機構及公司努力去提高價值，亦要提升綜合競爭力」。他們在加強與投資者溝通同時，亦注重投資者回報，既繼續做到每年股息派發率不少於40%，亦視乎股價做好回購。

覓併購項目 年撥50億減碳節能

在大談「中特估」概念同時，該負責人明言，繼續尋求降本增效，例如在今年到後年將年產量按年遞增，今年目標達6.5億至6.6億桶油當量，到2025年增至7.3億至7.4億桶之外，甚至實現在打風的情况下繼續生產運作。集團亦有意在中亞、中東如伊拉克，甚至到南美尋求新併購項目。在今年計劃投入1000億至1100億元人民幣資本開支下，他們會在當中每年撥付50億元人民幣用於減碳及節能項目上。