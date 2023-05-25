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隔夜拆息急跌百點子 兩個月來最多

標籤：經濟

【明報專訊】本港銀行體系總結餘上月跌穿500億元，港元流動性縮減令港元拆息更為波動，其中最為波動的隔夜拆息，昨日下跌103.19點子（1厘等於100點子）至3.043厘，為兩個月以來最大跌幅，並自上周五的近16年高位累跌逾1.9厘。

其他時間拆息昨亦全線下跌，市場人士指出銀行體系總結餘低企，隔夜拆息較易因一次性需求抽上，下月有半年結、國企派發股息等季節性因素，預期各期拆息會保持反覆向上的趨勢。

港匯跌至7.838後反彈

與H按相關的1個月拆息昨日下跌25.77點子，至4.3792厘，較周一的5個月高位跌38點子，與美元息差拉闊0.26厘至0.749厘，港匯昨日上午曾跌至約7.838，不過中午開始反彈，截至晚上8時報7.831，較周二上升65點子（1元等於1萬點子）。

一周和兩周港元拆息昨跌約48和39點子，中長線拆息方面，與銀行資金成本相關的3個月拆息下跌12.16點子至4.611厘，6個月和12個月拆息則跌約6和5點子。

星展香港財資市場部環球市場策略師李若凡表示，昨日隔夜拆息急跌或沒有特別原因，銀行體系總結餘減少令拆息相當波動，若有早前銀行有一次性需求令拆息抽升，翌日需求獲滿足後拆息便會回落。其他時期拆息一併回落，或反映早前市場對資金需求反應過度。

李若凡續表示，6月將有季節性因素增加港元需求，拆息回落後料會企穩或再轉折向上，預期及後1個月和3個月拆息，或會挑戰去年12月時的5厘水平。

此外，市傳恒生（0011）上調部分按揭的現金回贈0.2個百分點至最多2.8%，為2007年有紀錄以來最高，針對貸款額800萬元以上並選用按揭保險的客戶，惟回贈不會計算借取按保貸款部分，即只計算六成按揭的貸款金額。

銀行按揭加現金回贈空間不大

中原按揭董事總經理王美鳳表示，近期港元拆息上揚，收窄與美息息差，令大型銀行有較大優勢增加按揭優惠，不過現時1個月拆息明顯高於市場銀行實際按息3.5厘，因此按息未有下調空間，按揭利潤甚微，而銀行進一步上調現金回贈的空間也不大。

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明則指，拆息高企令銀行資金成本仍面對一定壓力，相信是次上調現金回贈只屬短暫性推廣策略，回贈水平或已見頂，銀行將會繼續透過多元化產品及策略搶佔市場。