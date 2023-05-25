匯控CFO：擬售12市場業務 集中擴展亞洲

亞洲業務去年貢獻78%除稅前利潤，大股東中國平安（2318）曾積極推動匯控分拆亞洲業務，與管理層進行近一年的攻防戰。不過在本月初股東會表決，要求定期檢視業務架構的議案，沒有獲得其他機構股東支持，艾橋智回應，大部分股東對匯控的期望是什麼已非常清晰，他們現時將注意力集中在業務和客戶身上。

指墨西哥業務非常好 不在評估之列

由於匯控未在整體業績中列出其經營所在的每個地區的業績，較難識別有潛在可能出售的地區，惟市場比較關注匯控會否出售其歐洲和拉丁美洲的業務，特別在計入重組成本後，歐洲去年錄得列帳基準除稅前虧損。不過，被市場認為有機會進行業務評估之墨西哥業務，艾橋智明示不在評估之列。

他指墨西哥業務表現非常好，《美墨加貿易協定》與「中國加一」（在中國內地以外另找生產基地）的戰略，為墨西哥經濟增長帶來支持。他指當地七成零售業務客戶是在當地工作的跨國公司員工，與他們的批發銀行業務有強大協同效應。

隨着加強亞洲業務，匯控在過去兩年已公布出售美國、法國、希臘、俄羅斯和加拿大的全部或部分業務，惟出售業務並非「一帆風順」。匯控上月公布，收購匯控法國零售銀行業務的買家Cerberus，因為利率上升而被監管當局要求提升資本金，令交易能否完成存在疑問。艾橋智指談判正在進行中，但他們會在必要時放棄交易以保護股東的價值。

出售法國零售銀行業務存變數

除出售業務的交易，艾橋智認為中期挑戰是保持收入增長趨勢，因為全球央行利率上升帶來的利好已經逐漸減弱。該行正提升產品和服務產生的手續費收入，特別是取消防疫限制後的內地和香港市場，他指去年該行在內地保險業務聘請1000名私人財富經理，計劃未來兩年多聘2000名。